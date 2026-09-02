Política
Cachinero repetirá de alcaldable del PSOE de Mutxamel y anuncia una lista de renovación
El portavoz socialista quiere acabar con 16 años de mandato del PP "en los que no ha hecho nada"
No pudo ser a la primera, pero Antonio Cachinero no arroja la toalla. El líder del PSOE de Mutxamel se presentará de nuevo como alcaldable en un nuevo intento de desalojar al PP del Ayuntamiento, que lleva gobernando desde 2011.
El secretario general de los socialistas y portavoz municipal ya fue el candidato del partido del puño y la rosa en 2023, en unas elecciones en las que obtuvo siete concejales por los nueve de los populares.
Cachinero ha asegurado a INFORMACIÓN que ha tomado la decisión de volver a presentarse porque tiene "ilusión y confianza" en que puede ganar. "Soy constante, tengo un proyecto político para mejorar mi pueblo, que es lo que quiero, tras 16 años en los que el PP no ha hecho nada", resalta.
El edil socialista basará su programa en cinco pilares: urbanismo, vivienda, limpieza, servicios y las urbanizaciones. Sobre estas últimas, asegura que son "las grandes olvidadas", algunas sin agua potable y con comunicaciones de transporte público deficientes, por lo que solventar estas carencias es uno de sus principales objetivos. De ahí que anuncia que, en caso de ganar las elecciones y hacerse con la Alcaldía, habrá una concejalía exclusiva de Urbanizaciones. "En Mutxamel solo hay bungalós y unifamiliares, hay que acabar con el problema de la vivienda y de cómo quiere crecer Mutxamel", subraya.
Oposición constructiva
Cachinero incide en que el municipio arrastra deficiencias en áreas como limpieza, jardinería, ocio o deporte, mientras cuenta con un remanente de tesorería de once millones de euros. Por ello, aunque recuerda que ha realizado una oposición "constructiva, de apoyo y colaboración", ha llegado el momento de "pasar factura de todo lo que no han hecho, que es mucho".
Fuentes socialistas apuntan a que el edil socialista no tendrá rival y, por ello, no tendrá que afrontar unas primarias, que en el caso de Mutxamel se cierra el lunes 7 de septiembre el plazo para oficializar las candidaturas. Cachinero ya comunicó su decisión de presentarse a la militancia en dos reuniones de la agrupación socialista: la asamblea ordinaria del 26 de junio y la extraordinaria del 2 de julio. En ambas recibió el respaldo unánime.
Militancia
"He trasladado a mis compañeros y compañeras mi disposición a encabezar el proyecto socialista para la Alcaldía. Me siento preparado para dar el paso, sumar e integrar, siempre con respeto absoluto a las normas del partido y a la decisión de la militancia", reseña.
Cachinero plantea una candidatura "amplia, seria y útil" y anuncia que se producirá una renovación respecto a la lista que concurrió a las elecciones en 2023. "Me voy a rodear de un equipo de buenos gestores para entrar y cambiar el pueblo", destaca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
- Piden declarar Bien de Interés Cultural la antigua cantera junto a la playa de los Náufragos de Torrevieja
- Sustituir el conducto de climatización que colapsó sobre la piscina cubierta de Torrevieja costará 134.000 euros y tres meses de obras
- El pueblo de Alicante que está lleno de cuevas: este fin de semana están abiertas y puedes visitarlas gratis
- Fallece un motorista de 61 años por un adelantamiento irregular en la N-332 en Santa Pola
- El TSJ confirma la sanción a un dermatólogo de Torrevieja por negarse a atender pacientes
- El Gobierno justifica no haber dado la alarma por los robos en museos porque el informe de Europol «era público»
- José Ramón López, asesor fiscal, a los autónomos: “Por fin va a ser Hacienda quien os va a devolver mucho dinero”