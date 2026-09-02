Cachinero repetirá de alcaldable del PSOE de Mutxamel y anuncia una lista de renovación

No pudo ser a la primera, pero Antonio Cachinero no arroja la toalla. El líder del PSOE de Mutxamel se presentará de nuevo como alcaldable en un nuevo intento de desalojar al PP del Ayuntamiento, que lleva gobernando desde 2011.

El secretario general de los socialistas y portavoz municipal ya fue el candidato del partido del puño y la rosa en 2023, en unas elecciones en las que obtuvo siete concejales por los nueve de los populares.

Cachinero ha asegurado a INFORMACIÓN que ha tomado la decisión de volver a presentarse porque tiene "ilusión y confianza" en que puede ganar. "Soy constante, tengo un proyecto político para mejorar mi pueblo, que es lo que quiero, tras 16 años en los que el PP no ha hecho nada", resalta.

El edil socialista basará su programa en cinco pilares: urbanismo, vivienda, limpieza, servicios y las urbanizaciones. Sobre estas últimas, asegura que son "las grandes olvidadas", algunas sin agua potable y con comunicaciones de transporte público deficientes, por lo que solventar estas carencias es uno de sus principales objetivos. De ahí que anuncia que, en caso de ganar las elecciones y hacerse con la Alcaldía, habrá una concejalía exclusiva de Urbanizaciones. "En Mutxamel solo hay bungalós y unifamiliares, hay que acabar con el problema de la vivienda y de cómo quiere crecer Mutxamel", subraya.

Oposición constructiva

Cachinero incide en que el municipio arrastra deficiencias en áreas como limpieza, jardinería, ocio o deporte, mientras cuenta con un remanente de tesorería de once millones de euros. Por ello, aunque recuerda que ha realizado una oposición "constructiva, de apoyo y colaboración", ha llegado el momento de "pasar factura de todo lo que no han hecho, que es mucho".

Fuentes socialistas apuntan a que el edil socialista no tendrá rival y, por ello, no tendrá que afrontar unas primarias, que en el caso de Mutxamel se cierra el lunes 7 de septiembre el plazo para oficializar las candidaturas. Cachinero ya comunicó su decisión de presentarse a la militancia en dos reuniones de la agrupación socialista: la asamblea ordinaria del 26 de junio y la extraordinaria del 2 de julio. En ambas recibió el respaldo unánime.

Militancia

"He trasladado a mis compañeros y compañeras mi disposición a encabezar el proyecto socialista para la Alcaldía. Me siento preparado para dar el paso, sumar e integrar, siempre con respeto absoluto a las normas del partido y a la decisión de la militancia", reseña.

Cachinero plantea una candidatura "amplia, seria y útil" y anuncia que se producirá una renovación respecto a la lista que concurrió a las elecciones en 2023. "Me voy a rodear de un equipo de buenos gestores para entrar y cambiar el pueblo", destaca.