Casi 500.000 euros para climatizar 43 coles e institutos en l'Alacantí: desde San Vicente hasta Busot, conoce todas las cifras

El inicio del curso educativo está a la vuelta de la esquina y las reivindicaciones que llevaron a los docentes a la histórica huelga el pasado mayo se mantienen latentes. La Conselleria de Educación lanzó hace unas semanas un plan de climatización urgente consistente en la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado.

El programa, de 16 millones de euros para toda la Comunidad Valenciana, incluye a 1.172 colegios de Infantil y Primaria, centros de Educación Especial y centros de Formación de Personas Adultas, y 444 centros que imparten Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas.

En el caso de la comarca de l'Alacantí, el plan llega a un total de 43 centros educativos, que han recibido casi 500.000 euros en ayudas para mejorar el confort térmico en las aulas, con partidas que van de los 5.000 a los 25.000 euros por centro.

Cantidad que corresponde a cada municipio / INFORMACIÓN

Según explicó la conselleria, el dinero puede invertirse en aparatos de aire acondicionado, pingüinos y otros sistemas de climatización como toldos, persianas y otros elementos de sombra, y han de ser los propios centros quienes los compren. Todo ello cuando se espera un arranque de curso, según la Agencia Estatal de Meteorología, caluroso, con máximas que superarán los 32 grados.

San Vicente, el que más

En el reparto que ha hecho la conselleria para la comarca, San Vicente del Raspeig se lleva el grueso de las ayudas, con 240.000 euros para una veintena de centros. Los colegios Santa Isabel o Juan Ramón Jiménez se llevan las mínimas cantidades, 5.000 euros, mientras que la escuela de idiomas, el IES San Vicente o el centro de FP Canastell logran el máximo, 25.000 euros.

Precisamente, EU-Podem ha hecho hincapié en que la financiación anunciada por el Consell no puede quedarse en propaganda. "La Generalitat ha anunciado a bombo y platillo el Plan EduClima con 140 millones de euros. Exigimos que no sea un titular más al que nos tiene acostumbrados el PP y que ese dinero se traduzca en hechos e inversiones reales en nuestras aulas", asegura el edil de EU, Alberto Beviá.

El grupo municipal anunció que estará vigilante al inicio del curso escolar para comprobar que los proyectos de adecuación y eficiencia energética llegan a los centros educativos sin más retrasos.

Cifras de San Vicente / INFORMACIÓN

Precisamente, el Ayuntamiento de San Vicente ha realizado un estudio de las instalaciones eléctricas de los doce colegios públicos de titularidad autonómica del municipio para determinar si pueden incorporar los equipos portátiles de aire acondicionado financiados por la Generalitat.

Acciones específicas

El análisis determina que las necesidades no son iguales: en algunos será necesario tramitar un aumento de potencia y revisar la instalación de enlace antes de incorporar nuevos equipos; en otros, la capacidad disponible no permite actualmente instalar de forma simultánea varios aparatos, también hay centros cuyo suministro requiere actuaciones específicas o nuevas lecturas técnicas antes de tomar una decisión.

Colegio Azorín de San Vicente / INFORMACIÓN

Por lo que respecta a las otras localidades, en El Campello, el colegio Rafael Altamira recibe 13.500 euros; el Pla de Barraques, 10.000 euros; El Vincle, 5.000 euros; Fabraquer, 11.000 euros; el IES Clot de l’Illot, 25.000 euros; y el IES Enric Valor, 12.000 euros. En total, los seis perciben 76.500 euros.

En Mutxamel, la cantidad conjunta destinada a cinco centros asciende a 64.500 euros, repartida de la siguiente forma: el colegio El Salvador recibe 12.000 euros; el Manuel Antón, 10.000 euros; el Arbre Blanc, 9.500 euros; el IES Mutxamel, 20.000 euros; y el IES L’Allusser, 13.000 euros.

Por lo que respecta a Sant Joan d’Alacant, el Cristo de la Paz cuenta con 9.500 euros; Rajoletes, 10.500 euros; Lo Romero, 10.500 euros; El Somni, 5.000 euros; el IES Lloixa, 11.000 euros; y el IES Luis García Berlanga, 16.000 euros. En total, los seis centros reciben 62.500 euros.

Los más pequeños

En Xixona, los colegios Sagrada Familia y Eloy Coloma suman 5.000 euros cada uno, el centro Cristòfol Colom sube hasta los 8.500 euros y el IES alcanza los 10.000 euros. En total, los cuatro centros educativos reciben 28.500 euros.

Por último, en Agost son 6.000 euros para el colegio La Rambla y 5.000 euros para el instituto L'Arc, mientras que en Busot el colegio San Lorenzo Mártir se lleva otros 5.000 euros.