Miles de personas claman en San Vicente, El Campello, Sant Joan y Mutxamel "contra la invasión" en Ceuta

Miles de personas han participado este miércoles 2 de septiembre, día de Ceuta, en concentraciones en distintos municipios de la comarca de l'Alacantí en defensa de la soberanía de la ciudad autónoma y contra la invasión.

La derecha y la ultraderecha, PP y Vox, han participado en los actos en San Vicente del Raspeig, El Campello, Mutxamel y Sant Joan, con presencia de los alcaldes y de concejales populares y voxistas.

En San Vicente han sido más de 2.000 personas, según fuentes municipales, las que han acudido a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante la casa consistorial en apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí tras la invasión de migrantes el 30 y 31 de julio. En los otros tres municipios también han asistido centenares de vecinos.

Concentración en San Vicente / INFORMACIÓN

En todos los casos, las concentraciones se han desarrollado sin incidentes, enarbolando banderas de España y carteles de apoyo a Ceuta y contra la invasión.

Lectura

En El Campello, al grito de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", cientos de personas han participado en el acto, según fuentes municipales. Decenas de enseñas nacionales ondeaban en la calle del Ayuntamiento mientras el alcalde, Juanjo Berenguer, daba lectura de la declaración suscrita por el presidente de la Ciudad Autónoma y refrendada por todos los partidos políticos ceutíes.

El Campello se moviliza por Ceuta en una de las mayores concentraciones que se recuerdan / INFORMACIÓN

De forma pacífica y con fuertes aplausos, la concentración ha finalizado tras sonar el himno de España. La Policía Local ha cifrado en aproximadamente 1.700 los participantes en la concentración, una movilización solo comparable en la historia de El Campello con la visita del Rey Felipe VI al Ayuntamiento de El Campello el pasado 10 de febrero de 2025, añaden fuentes municipales.

Concentración en Mutxamel / INFORMACIÓN

En Sant Joan, la Plaza de España se ha llenado por completo de solidaridad con la ciudad autónoma con más de 2.000 personas en la concentración, según fuentes municipales.

Manifiesto

El acto ha contado con la lectura de un manifiesto en apoyo a Ceuta en el que han participado únicamente los concejales del PP. Desde la Alcaldía se ha ofrecido la participación institucional a todos los grupos políticos. El PSOE y Compromís han rechazado su participación y, por parte de Vox, ha acudido una concejala que no ha querido participar en la lectura conjunta del manifiesto.

Asimismo, hay que destacar la presencia de cuatro ciudadanos de Ceuta, dos matrimonios nacidos en la ciudad autónoma, que se han desplazado hasta Sant Joan y han recibido, directamente, el respaldo de centenares de personas, según las mismas fuentes.