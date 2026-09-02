El pueblo de Alicante que esconde una “catedral subterránea” con una de las bóvedas más altas de España

Hay pueblos que parecen pequeños en el mapa, pero enormes cuando se entra en ellos con calma. En la provincia de Alicante, el interior guarda rincones capaces de competir con cualquier postal de costa: montañas, castillos, calles tranquilas, miradores y paisajes que cambian por completo la imagen más habitual del Mediterráneo. A veces, el gran tesoro no está a la vista, sino bajo tierra.

Ese tipo de lugares tienen un atractivo especial. No se descubren desde una carretera ni desde una playa, sino atravesando una entrada estrecha, bajando unos metros y dejando que la oscuridad dé paso a una sala inmensa. Es entonces cuando el visitante entiende que Alicante no solo se mira hacia el mar: también se escucha, se recorre y se admira desde dentro de la roca.

Busot

El pueblo es Busot y su gran joya son las Cuevas del Canelobre. Las cuevas, a los que muchos consideran una auténtica "catedral subterránea" están situadas en la ladera del Cabeçó d’Or y conocidas por una enorme bóveda interior que alcanza los 70 metros de altura, una dimensión que recuerda a la nave de una catedral.

En el interior de las Cuevas del Canelobre existe un espacio de más de 80.000 metros cuadrados, al que se accede por un túnel de 45 metros, y donde el agua y la roca han dado forma a estalactitas, estalagmitas, columnas y formaciones que parecen esculturas naturales. Allí, ademas, se encuentra una de las bóvedas más altas de España, con esos 70 metros que convierten la visita en una experiencia casi monumental.

Cuevas

El nombre de la cueva tiene mucho que ver con una de sus formaciones más famosas. “Canelobre” remite a un candelabro, y dentro de la cavidad se reconoce una gran estalagmita central con esa forma característica. Junto a ella aparece otro de los puntos más fotografiados: el conjunto conocido como “La Sagrada Familia”, una columna rocosa de más de 25 metros de altura que refuerza todavía más esa sensación de templo natural.

Las cuevas no impresionan solo por su tamaño, sino por el juego de formas que se ha creado lentamente durante miles de años. El goteo del agua, la caliza y el paso del tiempo han ido levantando columnas, cortinas, medusas de piedra y figuras que cambian según la luz.

El recorrido turístico permite entrar en esa sala principal y contemplar la bóveda desde distintos puntos. La sensación más repetida por quienes la visitan es la de pequeñez: uno camina por pasarelas, mira hacia arriba y tarda unos segundos en asumir la altura real del techo. La cueva, además, tiene una acústica muy singular, lo que ha permitido la celebración de conciertos en su interior. No es difícil imaginar por qué: la propia roca convierte el espacio en un auditorio natural, con una atmósfera que mezcla silencio, eco y luz tenue.

Noticias relacionadas

La visita a las Cuevas del Canelobre también sirve para redescubrir Busot. El municipio conserva un casco urbano tranquilo, patrimonio histórico y una relación directa con el Cabeçó d’Or, una de las montañas más reconocibles de la zona.