El vertedero de El Campello vuelve a enfrentar a PP y PSOE: ¿normalidad o colapso?

¿Atasco o normalidad? ¿Camiones llenos de residuos parados a la espera de descargar o líneas a pleno funcionamiento? La planta de basuras de El Campello, que da servicio a 52 municipios de la Marina Alta y Baixa y al propio municipio y que está pendiente de la aprobación de una ampliación, vuelve a enfrentar al PP y al PSOE, con versiones opuestas.

El grupo municipal socialista de El Campello ha vuelto a denunciar la situación "crítica" que atraviesa la planta de tratamiento de residuos de Les Canyades, después de lo que asegura que es "más de una semana de graves atascos y acumulación de residuos" en unas instalaciones que reciben actualmente alrededor de 1.000 toneladas de basura al día.

No es la primera vez que ocurre, ya denunció en octubre de 2025 el "colapso" de la planta. "Volvemos a encontrarnos ante las mismas imágenes y los mismos problemas. Ha pasado menos de un año y la pregunta es evidente: ¿qué se ha hecho durante todo este tiempo?", cuestiona la concejala socialista y diputada provincial Raquel Marín.

Según la información de la que dispone el PSOE, los camiones están tardando habitualmente más de una hora en poder descargar, registrándose en determinados momentos, recalcan en un comunicado, colas y esperas de hasta tres horas y media. A ello se suma, añaden, "una importante acumulación" de residuos en el foso, en una de las naves e incluso en la propia explanada, "con basura almacenada al aire libre".

Basura acumulada en las afueras de la planta, en una imagen proporcionada por el PSOE / INFORMACIÓN

Ante esta situación, los socialistas exigen al Consorci Mare, propietario de la planta, explicaciones. "¿Qué está provocando este nuevo colapso? ¿Durante cuánto tiempo se están almacenando residuos en estas condiciones? ¿Cuál es actualmente el nivel de colmatación de las instalaciones? ¿Qué está ocurriendo con los lixiviados? ¿Qué medidas se están adoptando para controlar los olores? Queremos datos, explicaciones y saber exactamente en qué situación se encuentra", reclama Marín.

Malos olores

Para los socialistas, resulta "especialmente grave" que este nuevo episodio se esté produciendo en pleno verano y con elevadas temperaturas, "agravando todavía más los problemas de olores que desde hace años padecen quienes viven en las zonas próximas" a Les Canyades.

"La mala gestión del PP no pueden seguir pagándola nuestros vecinos y vecinas. Ya han aguantado suficiente", lamenta Marín.

La diputada provincial socialista subraya que hay familias que llevan años conviviendo con episodios continuos de malos olores, hasta el punto de "verse obligadas" a mantener sus viviendas cerradas durante todo el día e incluso a venderlas "a precios irrisorios, muy alejados de los precios actuales del mercado, porque vivir en estas condiciones se había convertido en algo insostenible"

Una situación que no afecta únicamente a El Campello. Los problemas de olores también los sufre el municipio vecino de Aigües, situado muy próximo a Les Canyades, con episodios similares a los que padecen desde hace años zonas de El Campello como Les Poblets, una de las áreas residenciales más próximas al vertedero.

¿Y el alcalde?

Los socialistas exigen respuestas al presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate (PP), y al alcalde de El Campello, Juan José Berenguer (PP), vicepresidente primero del Consorci Mare. "¿Dónde está el alcalde de El Campello ante esta situación? Su obligación debería ser exigir soluciones y defender, por encima de todo, a sus vecinos y vecinas", señala Marín.

Esta queja del PSOE ha tenido su réplica por por parte del presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, que deja claro que la planta funciona "con normalidad" y que no existe "ningún atasco o acumulación" de camiones.

"Este verano el aumento de turistas y visitantes ha aumentado la generación de residuos: como comunicamos recientemente, en el mes de julio tratamos 26.451,34 toneladas de residuos", ha explicado González de Zárate. "Sin embargo, no hemos parado la planta en ningún momento: todas las líneas han funcionado durante el verano con total normalidad, sin ningún parón ni colapso, ni por supuesto ninguna acumulación indebida de residuos", añade.

Sobre la queja realizada en octubre de 2025, recuerda que entonces se produjo "una parada de mantenimiento anual, algo que este verano no ha ocurrido". El presidente asegura que en enero "también realizamos una segunda parada por labores de mantenimiento y en ese momento el grupo socialista no denunció ningún colapso”.

Estándares medioambientales

González de Zárate además recuerda que la planta de residuos de El Campello "cumple con todas las normativas y estándares vigentes en lo referente al medio ambiente" y acusa a los socialistas de no haber gestionado "nunca" el Consorcio "con responsabilidad y ejemplaridad como hemos hecho nosotros".

El presidente ha recordado que en la junta de gobierno están representados todos los partidos políticos, incluyendo al PSOE, "y se aprueba todo por unanimidad, se dan todas las explicaciones oportunas y es el lugar indicado para este diálogo, y no desinformar vía comunicados de prensa".

El dirigente destaca este mandato "se ha transformado" la entidad, que ha pasado de ser un consorcio "con un solo ecoparque móvil a disponer de todas las instalaciones necesarias para fomentar una separación y tratamiento eficaz y eficiente en materia de residuos".

Algunas de las novedades implantadas en estos últimos cuatro años, recalca, son la ampliación de la red de ecomóviles (de uno a siete vehículos informatizados que visitan semanalmente los 52 municipios), los primeros ecoparques fijos, la construcción de una planta de tratamiento de residuos voluminosos, mejoras en la eficiencia de la maquinaria de separación, la instalación de 148 contenedores para textil y aceite usado en los municipios, ayudas para los municipios que bonifican orgánica o las recompensas económicas por buen comportamiento ambiental, entre otras.