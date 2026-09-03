Aceras peligrosas en Muchavista: dos vecinas se caen al tropezar con baldosas y una se rompe el hombro

"Iba con mi prima embarazada, menos mal que fui yo y no ella". Una mujer de 71 años ha sufrido una caída en una calle de Muchavista de El Campello y ha tenido que ser operada al romperse el hombro derecho. Juana María Gosálbez regresaba a su casa cuando en la avenida del Fabraquer, junto a la urbanización Natura, tropezó con unas baldosas rotas y levantadas.

Un mes después del accidente, recuerda que fue una caída "muy dura", producto del "lamentable" estado de las aceras. "Es que pasan los años y todo sigue igual en Muchavista, está abandonada y deteriorada, no hacen nada, solo pido que las arreglen de una vez", reprocha.

Esta vecina, a la que estos días le están quitando las grapas, lleva unas semanas "muy malas, no puedo pegar ojo por las noches" y necesita de ayuda de familiares para ducharse. "Siento impotencia y rabia, esoy con ansiedad", asegura la vecina, que de momento prefiere centrarse en su absoluta recuperación "y luego pensaré si denuncio al Ayuntamiento".

La vecina, en su casa de El Campello / INFORMACIÓN

No ha sido la única, a otra vecina, esta vez en la calle Pontevedra, en la zona residencial La Zenia, le ocurrió algo parecido al tropezar con otra baldosa levantada, lo que le ocasionó hematomas y contusiones.

Estas dos caídas han llevado a las asociaciones de vecinos de Muchavista a poner de manifiesto ante el Ayuntamiento el "grave estado de deterioro y falta de accesibilidad" de numerosas aceras, ya que existen, recalcan, pavimentos levantados, baldosas desplazadas por las raíces del arbolado urbano, desniveles, obstáculos y otros desperfectos que dificultan o impiden el tránsito seguro de los peatones.

Movilidad

Los colectivos vecinales, en un escrito remitido, lamentan el estado "hostil e inseguro" de las aceras en la playa de Muchavista, "inaccesible" para personas con movilidad reducida, carritos de bebé y personas de la tercera edad.

Por ello, exigen al gobierno local del PP un plan de actuación urgente para la reparación y adaptación de la red de aceras de Muchavista a la normativa de accesibilidad, "antes de que haya que lamentar accidentes de mayor gravedad".

El gobierno local está a punto de adjudicar la redacción del proyecto para la accesibilidad de aceras en todo el municipio

Los residentes recuerdan que el Ayuntamiento cuenta con un superávit municipal cercano a los 50 millones de euros mientras que en diversos tramos la infraestructura urbana "incumple frontalmente las normativas vigentes sobre accesibilidad y seguridad peatonal, existiendo zonas donde las aceras se encuentran destruidas, levantadas o directamente son inexistentes".

Las asociaciones piden prioridad para intervenir en las zonas con mayor riesgo para la seguridad de los peatones, dando especial prioridad a las zonas en las que ya se hayan producido caídas o situaciones de peligro, como en el entorno del Liceo Francés.

El gobierno local, por su parte, asegura que está en proceso de adjudicación la redacción del proyecto para la accesibilidad de aceras en todo el municipio, fundamentalmente con rebajes contemplados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado en 2021.

Rebaje de aceras

"Se está dando un paso decisivo hacia un municipio más inclusivo y para todos los ciudadanos con la adjudicación del nuevo proyecto de mejora de la accesibilidad urbana. Esta actuación contempla la ejecución de rebajes en las aceras para garantizar un itinerario peatonal continuo, seguro y adaptado a personas con movilidad reducida, carritos de bebé y mayores", explica el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares.

La acera con las baldosas rotas y levantadas y la vecina en el suelo / INFORMACIÓN

Respecto a vías complejas como la calle Oviedo en Muchavista, cuya orografía presenta pendientes pronunciadas consolidadas desde hace décadas que dificultan el cumplimiento estricto de la normativa actual de accesibilidad, se plantean soluciones técnicas adaptadas a la realidad del terreno.

Así, en los tramos donde no es técnicamente viable modificar la inclinación natural de la calle, las intervenciones se centran en:

Plataformas únicas : repensar el espacio para priorizar al peatón mediante plataformas a un solo nivel, eliminando escalones y desniveles abruptos.

: repensar el espacio para priorizar al peatón mediante plataformas a un solo nivel, eliminando escalones y desniveles abruptos. Tramos de descanso e itinerarios alternativos : crear descansillos intermedios con pavimento antideslizante y apoyos isquiáticos que faciliten el tránsito a pie.

: crear descansillos intermedios con pavimento antideslizante y apoyos isquiáticos que faciliten el tránsito a pie. Pasamanos y elementos de apoyo : instalación de barandillas dobles y continuas a lo largo de los tramos de mayor pendiente para ofrecer seguridad y punto de apoyo a los transeúntes.

: instalación de barandillas dobles y continuas a lo largo de los tramos de mayor pendiente para ofrecer seguridad y punto de apoyo a los transeúntes. Mejora del pavimento y señalización: colocación de pavimento podotáctil y antideslizante de alta adherencia para evitar resbalones y guiar a personas con discapacidad visual.

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Con este plan, la prioridad es "maximizar la seguridad urbana y agotar todas las alternativas técnicas posibles para garantizar que, incluso en los entornos orográficamente más difíciles, la movilidad de los vecinos mejore de forma sustancial". A esto se añade que después de las fiestas de Moros y Cristianos empezarán las obras de creación de plataforma única en la calle Mayor y el paseo marítimo de Carrer la Mar.