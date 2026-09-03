Oposiciones para once plazas de policía local en San Vicente

San Vicente del Raspeig ha iniciado el procedimiento selectivo para cubrir once plazas de agente en la Policía Local, seis por turno libre y cinco por movilidad. La junta de gobierno local celebrada este jueves ha aprobado la convocatoria y las bases específicas reguladoras que regirán este proceso.

El concejal de Recursos Humanos, Óscar Lillo, ha explicado que la nueva oferta incorpora ocho plazas nuevas y tres destinadas a cubrir vacantes generadas por procesos internos, algunas por jubilaciones y otras por excedencias.

El edil ha hecho un balance positivo de los avances logrados en los últimos tres años, periodo en el que la plantilla de la Policía Local se ha reforzado con ocho nuevos agentes y se han cubierto de forma definitiva otras ocho plazas de oficial.

El edil ha señalado que se trata de un incremento de agentes "muy significativo" que considera que es "necesario para atender todas las necesidades de una ciudad que está en constante proceso de crecimiento" y ha apuntado que, con esta nueva convocatoria, se da un paso "importante para poder consolidar y ampliar la plantilla de la Policía Local, cumpliendo así nuestro compromiso en favor de la mejora de la seguridad".

Plazo

Tras la aprobación, el siguiente paso es la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), prevista para los próximos días, y, posteriormente, su divulgación en el BOE. A partir de ese momento se abrirá el plazo para que las personas interesadas en acceder a estas plazas puedan inscribirse y participar en el proceso de selección.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Adrián García, ha manifestado su satisfacción "por el impulso dado" a esta nueva convocatoria para agentes de Policía Local, una mejora que se acompaña "con el aumento y actualización de los recursos a disposición de este cuerpo de seguridad que vamos llevando a cabo cada año".

García ha confirmado que la Junta de Gobierno ha aprobado también la solicitud de una subvención para la adquisición de chalecos antibalas.