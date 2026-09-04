EU, sobre el viaje a China del alcalde de San Vicente: "¿Vox avala su acercamiento al Partido Comunista?"

La participación del alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, en el II Diálogo de Alcaldes China-España, celebrado a finales de agosto en la ciudad asiática de Yantai, trae cola.

El concejal de Esquerra Unida Alberto Beviá preguntará en el próximo pleno municipal por los resultados del viaje. Según la información difundida por el Ayuntamiento, el alcalde presentó San Vicente como una ciudad de oportunidades y ofreció su potencial empresarial, con alrededor de 2.000 empresas, la ampliación prevista hasta 1,5 millones de metros cuadrados de suelo empresarial, así como posibilidades de colaboración en innovación, investigación, emprendimiento y transferencia tecnológica. También presentó el proyecto de transformación de los terrenos de la antigua cementera.

"Si el alcalde ha viajado hasta China para vender San Vicente, lo razonable es que ahora explique qué ha conseguido para San Vicente", señala Beviá, que añade que quieren conocer "con qué empresas o instituciones se ha reunido, qué compromisos concretos se han alcanzado y qué oportunidades reales pueden traducirse en inversiones, empleo o colaboración para nuestro municipio".

El alcalde participó en una de las mesas de trabajo / INFORMACIÓN

A Esquerra Unida le parece "perfectamente legítimo" que un alcalde busque relaciones y oportunidades con otros países. "Lo que queremos saber es qué piensa Vox de que su socio de gobierno viaje a China, se reúna con representantes del Partido Comunista y busque precisamente cooperación económica, empresarial y tecnológica", añade.

Comunismo

Beviá recuerda que el partido de ultraderecha "suele utilizar el comunismo como argumento de confrontación política. Ahora tendrá que explicar si mantiene ese discurso cuando quien establece esos contactos es el alcalde con el que comparte el gobierno municipal".

Por último, el grupo municipal de izquierdas pedirá explicaciones sobre la financiación del viaje. La información publicada señala que la Fundación Cátedra China y la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero han organizado el viaje y que la Fundación Cátedra China asume los vuelos internacionales y la estancia de la delegación española. "Pediremos que se detalle tanto el gasto asumido por el Ayuntamiento como los gastos cubiertos por la organización", incide.

Oportunidades

"No cuestionamos que San Vicente tenga presencia internacional. Pedimos transparencia, resultados y coherencia política. Después de tres años de gobierno, los vecinos de San Vicente están acostumbrados a escuchar anuncios y proyectos. Ahora queremos saber si este viaje también se queda en una fotografía y una nota de prensa o si realmente va a traer alguna oportunidad concreta para nuestro municipio", concluye Beviá.

El alcalde, en el encuentro, aprovechó el encuentro para defender el intercambio de experiencias entre municipios a la hora de afrontar retos como la transformación urbana, la sostenibilidad, la innovación o el desarrollo de ciudades inteligentes.