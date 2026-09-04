Vía libre al reinicio de las obras del obsoleto cuartel de la Guardia Civil de San Vicente: es de 1931

Camino despejado para retomar las obras del obsoleto cuartel de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig. El Ayuntamiento ha dado luz verde a la modificación del contrato de reforma del interior del edificio, situado en la calle Poeta Miguel Hernández.

Con este nuevo paso, se podrá reanudar la rehabilitación, supervisada por el área de Arquitectura, con mejoras por valor de 20.800 euros para la puesta en valor del edificio y la adecuación de espacios de trabajo y atención ciudadana.

El alcalde y concejal de Urbanismo, Pachi Pascual, ha explicado que con este último paso, "esperamos que en breve pueda continuar la renovación del cuartel de la Guardia Civil, una obra necesaria para modernizar un inmueble que presta servicio en la ciudad desde el año 1931 y generar espacios administrativos y zonas de espera y de atención ciudadana conforme a la nueva normativa de accesibilidad y edificabilidad".

En octubre de 2025 la junta de gobierno adjudicó las obras de reforma parcial del cuartel a la mercantil Husia Altea por un precio de contratación de 173.300 euros, que aumentará hasta los 194.000 euros para asumir el cambio y ampliación de la intervención, de acuerdo con las necesidades manifestadas por representantes del cuerpo, y adecuar los plazos al nuevo planteamiento de la reforma.

De vivienda o oficinas

Las obras se iniciaron el pasado mes de mayo y en julio se acordó su suspensión para introducir en el proyecto la rehabilitación de un espacio, que anteriormente estaba destinado a vivienda, en el que se ubicarán nuevas oficinas administrativas.

Con el aprovechamiento de esta zona en el interior, se eliminan los módulos prefabricados inicialmente previstos en el patio central, que ahora queda a disposición de la unidad para uso operativo.

Además, al tratarse de una intervención sobre un edificio antiguo, ha surgido la necesidad de incorporar trabajos para la retirada de elementos con amianto, detectados durante la fase previa de las obras. La ampliación del proyecto incluye también una intervención sobre el sistema estructural y la reparación de la cubierta de teja. Todas estas mejoras, que cuentan con las autorizaciones preceptivas, suponen un aumento de cerca de 21.000 euros sobre el precio inicial.

Desalojo

Los nuevos plazos de ejecución se distribuyen en tres fases de 60 días cada una, separadas por un mes para facilitar el traslado y el desalojo de los espacios por parte de la unidad de la Guardia Civil, que mantendrá su labor habitual en el edificio.

En el estudio de la reforma interior de las dependencias de la Guardia Civil ha participado el servicio técnico de la Mancomunidad de L’Alacantí. La actuación incluye mejoras en pavimentos, techos e instalaciones de iluminación, electricidad y telecomunicaciones, la preinstalación de sistemas unificados de aire acondicionado y la sustitución de carpinterías.