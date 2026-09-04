Sant Joan paraliza las obras del crematorio: la empresa no tenía autorización y estaba retirando el horno viejo

Novedades con el crematorio de Sant Joan d'Alacant que la empresa ASV quiere poner en funcionamiento en las instalaciones del tanatorio la Santa Faz. Y no es una cuestión menor, ni mucho menos.

El Ayuntamiento ha suspendido y ordenado la paralización inmediata de las obras que la mercantil ha comenzado a realizar en las dependencias, consistentes en la retirada de la maquinaria existente en dicha instalación, como paso previo a la instalación de un nuevo equipo de incineración, tal y como ha manifestado la empresa funeraria, detallan fuentes municipales.

Todas estas obras se iniciaron y ejecutaron sin la autorización urbanística correspondiente, a lo que se suma que la declaración responsable presentada por la empresa, con posterioridad al inicio de las obras, también ha sido declarada "ineficaz por inexactitud y omisión de documentación exigible" conforme a las determinaciones que figuran en los informes de los técnicos municipales y a la legislación concerniente actual, según las mismas fuentes.

La mercantil, a preguntas de INFORMACIÓN, no ha hecho declaraciones por el momento sobre por qué inició las obras sin permiso.

Una denuncia vecinal, registrada el martes 1 de septiembre, informando de los trabajos que se estaban realizando en dicha instalación, donde se alertaba de los ruidos de obra y la acumulación de residuos de chapas de hierro y acero que diversos operarios estaban tirando de las dependencias funerarias, activó de forma inmediata a la Policía Local y a los servicios técnicos municipales, que acudieron de forma urgente a comprobar dichas obras.

Desmontaje de parte del horno viejo / INFORMACIÓN

La inspección realizada por el arquitecto técnico municipal, corroborada con fotografías de los hechos, y el informe del ingeniero técnico industrial han permitido que en escasas 24 horas se hayan paralizado por completo estos trabajos de desmontaje.

Según consta en los informes técnicos, las obras en ejecución consisten en "la retirada de un premarco de la carpintería que conforma la puerta de acceso a la sala del horno, al objeto de ampliar la dimensión del hueco para posibilitar la retirada del horno existente, con la intención sustituirlo por otro nuevo".

Chapa y marco, fuera

Cabe señalar que la empresa gestora de las instalaciones funerarias presentó una declaración responsable por obras, para "desmontaje integral de chapa y marco para la extradición de maquinaria" el día 2 de septiembre, es decir, un día posterior al inicio de los trabajos.

Al revisar la documentación presentada, el arquitecto técnico municipal pidió a la empresa que subsanara la documentación presentada, describiendo la totalidad de las obras que pretende y su valoración económica, una información que la empresa no ha facilitado al ayuntamiento.

Ante lo cual, desde la Concejalía de Urbanismo se solicita que el titular de la actividad "deberá de abstenerse de realizar cualquier modificación", así como la retirada de los elementos, materiales o maquinaria preparados para ser utilizados, en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la orden de paralización.

Un camión y setos colocados en el interior del tanatorio que impiden ver los trabajos / INFORMACIÓN

Del mismo modo, esta forma de proceder de la empresa ha conllevado que el Ayuntamiento de Sant Joan haya abierto el correspondiente expediente de infracción urbanística al incoar procedimiento de restauración de la legalidad urbanística alterada por la empresa como constructora y los responsables de las obras sin licencia ni autorización confirme a las consideraciones técnico-jurídicas que fundamentan la presente resolución y motivan la misma, añaden las mismas fuentes.

Dos décadas de polémica El origen del conflicto se remonta a hace casi dos décadas, cuando la empresa ASV impulsó por primera vez el crematorio junto al tanatorio situado en la avenida Miguel Hernández. La instalación llegó a iniciar su actividad en 2013 en medio de una fuerte contestación social y, dos años después, en 2015, el Ayuntamiento aprobó su cierre, lo que dio paso a un largo proceso judicial.

ASV reactivó en 2025 el proyecto para la puesta en marcha del crematorio y solicitó de nuevo autorización administrativa de emisiones a la atmósfera. Tras requerimientos para completar la documentación, la Conselleria de Medio Ambiente otorgó el 31 de octubre la autorización, condicionada a una serie de medidas correctoras.

La instalación, pendiente de aprobación definitiva, ha contado desde el primer momento con el rechazo frontal de la Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan, las asociaciones vecinales de Benimagrell y Nou Nazareth, la Asociación de Familias (AFA) del CEIP Lo Romero, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del IES Lloixa, la junta de personal del Hospital de Sant Joan, personal de la Universidad Miguel Hernández y los cuatro partidos de la corporación local.

Fuera de la ley

El PSOE, por su parte, asegura que lo ocurrido con las obras del crematorio confirma "lo que llevamos denunciando desde hace muchísimos años: esta empresa actúa al margen de las normas y de la ciudadanía" de Sant Joan.

El tanatorio de Sant Joan / Héctor Fuentes

La portavoz municipal socialista, Esther Donate, asegura que iniciar unas obras sin autorización municipal "no es un descuido".

La edil agradece la vigilancia del vecindario, que "una vez más ha sido quien ha dado la voz de alarma" y exige que el Ayuntamiento "mantenga la firmeza" que ha mostrado al paralizar las obras. "Pero paralizar no es suficiente. Vamos a seguir trabajando y apoyando, dentro y fuera del pleno, para que el crematorio se cierre de forma definitiva. Sant Joan no puede seguir siendo el lugar donde una empresa cree que puede hacer lo que quiera sin dar explicaciones", subraya.