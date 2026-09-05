Derrumbe en San Vicente del Raspeig: una mujer sale de la vivienda antes de que se venga abajo

Una vivienda situada en la calle Maestro Chapí de San Vicente del Raspeig se derrumbó ayer sin causar heridos. El suceso dejó importantes daños materiales y destrozó un coche que se encontraba estacionado cerca del inmueble.

La suerte fue que una mujer que estaba en el interior consiguió salir a la calle antes de que se produjera el desplome.

El derrumbe provocó una escena llamativa en esta zona del municipio, con restos de la vivienda acumulados junto al inmueble y daños en el vehículo aparcado en las proximidades. Por el momento se desconocen las causas que pudieron provocar el derrumbe, por lo que no ha trascendido qué originó la caída de parte de la construcción.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron cuatro vehículos de la Policía Local de San Vicente del Raspeig, que acudieron a la calle Maestro Chapí tras producirse el incidente.

Uno de los principales daños materiales fue el de un coche que se encontraba estacionado junto a la vivienda. La caída de los escombros alcanzó al turismo y provocó importantes desperfectos hasta dejarlo destrozado.

La mujer consiguió abandonar la vivienda a tiempo

El momento más delicado del suceso se produjo instantes antes del derrumbe. Una mujer se encontraba dentro de la vivienda, pero logró abandonar el inmueble y salir a la calle antes de que parte de la construcción se viniera abajo.

Esta circunstancia permitió que el derrumbe se saldara sin heridos ni daños personales, pese a la magnitud de los desperfectos materiales registrados en el inmueble y en el vehículo estacionado en sus inmediaciones.

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No ha trascendido hasta ahora si la vivienda presentaba algún problema previo ni qué circunstancia concreta pudo desencadenar el derrumbe. La información disponible únicamente confirma los daños en el inmueble, la afectación al vehículo aparcado y la ausencia de personas heridas.