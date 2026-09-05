Un incendio causa graves daños en una vivienda de San Vicente

Un incendio declarado en la noche del viernes en una vivienda de la calle Bailén, en San Vicente del Raspeig, ha causado graves daños en un inmueble. El fuego se originó en una vivienda de la tercera planta y alcanzó el patio de luces. El aviso se recibió a las 20:54 horas y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajaron hasta las 00:18 horas para sofocar las llamas y asegurar la zona.

La rápida intervención permitió contener con la máxima rapidez posible el incendio en la vivienda afectada, evitando así que se propagara al resto de inmuebles.

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En el operativo participaron seis bomberos del parque de San Vicente, junto a un sargento y un cabo, además de una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada y una autoescalera. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, no se registraron heridos.