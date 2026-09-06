La nueva milla de oro está en Sant Joan: la antigua N-332 explota como bulevar comercial

Si usted circula por la avenida Miguel Hernández de Sant Joan d'Alacant, la antigua Nacional 332, habrá comprobado cómo ha cambiado el paisaje en los últimos meses a ambos lados de la carretera.

Donde antes había solares, ahora hay locales de comida rápida, supermercados, concesionarios, naves,... toda una amalgama de servicios. La avenida, que ya contaba con establecimientos, ha terminado de explotar como bulevar comercial. Es la nueva milla de oro de la comarca, tras la conocida desde hace años en la avenida Maisonnave de Alicante.

Más de 12.600 metros cuadrados de superficie construida para locales terciarios. Dos supermercados, un Lidl y un Aldi, ya abiertos, y un Mercadona al final de La Font, en plena construcción, a los que se unen un centro y una nave comercial que se están levantando en estos momentos.

Además, los locales de comida rápida han visto que había un enorme nicho de mercado y no han dudado en lanzarse: un Mc Donalds, un Foster y un Popeye compiten por llevarse la clientela en apenas un puñado de metros.

El desarrollo de la zona comercial permitirá la creación de 300 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos, "que repercutirán positivamente en el municipio", explica el concejal de Urbanismo, David Aracil.

Eje vertebrador

Este desarrollo de la avenida Miguel Hernández supone la creación de un eje vertebrador comercial "que identifica y define" a Sant Joan tanto de manera cuantitativa, por su gran extensión de tres kilómetros, como cualitativa, por su variedad y completa oferta. "Este progreso urbano y comercial consolida a Sant Joan como un municipio puntero y referente en materia de servicios", destaca Aracil.

La avenida Miguel Hernández, con dos locales de comida rápida a la izquierda / Alex Domínguez

A los nuevos locales comerciales y de servicios en la fachada de la carretera se unen los que ya están asentados desde hace años, como el Carrefour, Leroy Merlin, Toys "R" Us o el centro comercial que tiene Decathlon, Sprinter y cines, entre otros.

Los locales comerciales potencian todo el frente de la avenida Miguel Hernández, mientras que las manzanas interiores son para usos residenciales. Sant Joan se está convirtiendo no solo en motor económico en los últimos años, también en un municipio con enorme crecimiento poblacional. De hecho, está en la punta de lanza de la provincia en cuanto a construcción de viviendas, fundamentalmente en dos zonas: L'Alqueria (antiguo Parque Ansaldo) y Nou Nazareth, dos barrios emergentes en los que se están edificando bloques de pisos, tanto protegida como de renta libre, para centenares de hogares.