Doble andanada contra la ampliación de la planta de basuras de El Campello

Doble capítulo en el serial de la planta de basuras de El Campello. Ecologistas en Acción y los partidos de la corporación local se han dirigido a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, en un nuevo intento de paralizar la ampliación que ha pedido FCC, la empresa que gestiona Les Cayades.

Así, la asociación de defensa del medio ambiente ha solicitado al organismo autonómico que paralice la tramitación del Plan de Participación Pública, en el marco de la elaboración del Estudio de Integración Paisajística de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, por entender que ha sido cursada "de forma irregular" tanto por el Consorcio de Residuos Mare como por el Ayuntamiento de El Campello.

En su escrito enviado, Ecologistas en Acción sostiene que si esas tramitaciones llegaran a buen término y se elaborara un nuevo estudio, "se debería tramitar de nuevo empezando de cero" la solicitud de la modificación sustancial, con un nuevo trámite de información pública de la nueva documentación elaborada.

Para los conservacionistas, "sorprende" la actuación de FCC Medio Ambiente, "en colaboración participativa y entusiasta" del Ayuntamiento de El Campello y del Consorcio de Residuos Mare, "pues esa postura de promover de forma extemporánea" la participación pública en la valoración del paisaje para la elaboración del estudio de integración resulta "contradictoria" con su posicionamiento en las conclusiones aportadas en el contencioso administrativo que los ecologistas interpusieron contra la modificación de la autorización en la ampliación del vertedero en altura y que se está tramitando en el TSJCV.

Sin valoraciones

Ecologistas en Acción asegura que "se pretende subsanar de forma extemporánea e improcedente" el incumplimiento de las determinaciones de la ley "constatadas en la tramitación de los dos estudios de integración paisajística", de septiembre de 2025 y marzo de 2026, "en los que no se realizó esos planes de participación pública y no se recogieron las valoraciones del público".

Por su parte, la comisión de seguimiento del vertedero, formada por representantes de los partidos de la corporación campellera, ha acordado por unanimidad elevar a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental una petición para esclarecer "de manera exhaustiva y urgente" la situación real de la planta.

La principal preocupación se centra en la "inminente" colmatación del vertedero, por lo que se ha reclamado un balance actualizado de los residuos que alberga y del espacio útil remanente, además de exigir explicaciones "inmediatas sobre la intención de almacenar basura en parcelas contiguas" mientras se tramita una posible ampliación.

Toneladas

En este mismo ámbito de saturación, se solicita que se certifique la fecha exacta en la que dejaron de llegar los residuos extraordinarios derivados de las obras en la planta de Villena y el cómputo total de toneladas que se terminaron trasladando al municipio.

Por otro lado, la comisión urge a "atajar el impacto que sufren los vecinos" mediante la entrega de la memoria de molestias por olores del primer semestre de 2026, así como el Plan de Gestión de Olores y el calendario de medidas correctoras que la empresa está obligada a aplicar tras haber vencido los plazos legales establecidos.

Además, se han incorporado exigencias clave en materia de seguridad y prevención ambiental, reclamando tanto el desbloqueo de la prometida pantalla vegetal para amortiguar el impacto del recinto como el control exhaustivo de los plásticos acumulados en el exterior con el fin de evitar cualquier riesgo de incendio.

Opacidad

Por último, el órgano municipal insiste en la necesidad de "terminar con la opacidad" en torno a la gestión del servicio. Para ello, se ha requerido al Consorci Mare la entrega de una copia del contrato vigente de explotación suscrito con la mercantil FCC, con la oportuna protección de datos confidenciales, con el fin de que tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía puedan "fiscalizar con rigor los derechos y las obligaciones técnicas y jurídicas que rigen actualmente la planta".

El presidente de la Comisión de Seguimiento, Pedro Mario Pardo, ha destacado tras el encuentro que continuarán con la labor de recabar toda la documentación necesaria para analizar "con el mayor rigor posible lo que está ocurriendo", poniendo todos los datos a disposición de los representantes políticos.

Pardo ha recordado que, desde su constitución, la comisión se ha reunido ya en nueve ocasiones logrando obtener toda la información demandada, y ha querido hacer extensible esta labor a los vecinos y vecinas, subrayando que las puertas del órgano están abiertas para cualquier ciudadano interesado que desee ponerse en contacto con él como máximo responsable del área