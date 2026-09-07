Defensor del pueblo
Más de la mitad de las quejas en San Vicente ante el Síndic de Greuges se pierden por el camino
El gobierno local deja sin respuesta 13 de 24 presentadas, la mayoría relacionadas con el área de Recursos Humanos
Ante una queja, poca colaboración. Es lo que se desprende de los datos que ha proporcionado Esquerra Unida de San Vicente del Raspeig sobre las quejas que vecinos y trabajadores municipales han presentado durante 2025 ante el Síndic de Greuges contra el Ayuntamiento.
Las cifras, a las que ha tenido acceso la formación a través de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (Cesure), constatan un dato que tacha de "alarmante": 13 de las 24 quejas, más de la mitad, se han cerrado porque el propio gobierno local se ha negado a colaborar con la institución del Síndic, sin aportar la información ni las alegaciones que se le solicitaban.
"Cuando un ciudadano acude al Síndic de Greuges es porque ya ha agotado la vía municipal sin obtener respuesta. Que, encima, el Ayuntamiento ignore también al Síndic supone dejar a los vecinos completamente indefensos ante la Administración", ha declarado el edil de EU en el grupo municipal EU-UP, Alberto Beviá.
El dato más grave afecta al área de Recursos Humanos, contra la que se han tramitado ocho quejas, todas ellas relacionadas con derechos de los propios empleados públicos: reconocimiento de servicios y trienios, protección de la salud laboral, certificación de funciones, abono de vacaciones no disfrutadas, responsabilidad patrimonial y reclamaciones retributivas.
El 100% de estos expedientes se ha cerrado por falta de colaboración del Ayuntamiento, es decir, "ni una sola vez el departamento ha respondido" a los requerimientos del Síndic.
Colaboración
Le sigue el área de Atención a la Dependencia, con 7 quejas -la mayoría por demoras en el reconocimiento de grado de dependencia-, de las que un 43% también se ha cerrado por falta de colaboración municipal.
El informe recoge además varias quejas por falta de respuesta a solicitudes de información pública presentadas tanto por vecinos como por concejales de la oposición, "lo que evidencia que el problema de opacidad no se limita a las reclamaciones tramitadas por el Síndic, sino que forma parte de una pauta más amplia de falta de transparencia municipal".
Por ello, Esquerra Unida exige al alcalde, Pachi Pascual, que dé "instrucciones claras" a todos los concejales y, en especial al de Recursos Humanos, "para que respondan en plazo a los requerimientos del Síndic de Greuges, evitando así que los vecinos y empleados públicos se queden sin la tutela de esta institución".
Líder
El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, presentó en marzo el informe anual de 2025, en el que, un año más, la provincia de Alicante volvía a ser la que más quejas emite al Síndic de Greuges: 2.154 quejas en un territorio que cuenta con 2.033.566 habitantes.
Esta cifra convierte a la provincia de Alicante en la que más quejas registra por habitante, 105,92 por cada 100.000, datos que superan los de las otras dos provincias y la media de la Comunidad, que es de 89,62 quejas por cada 100.000 habitantes.
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