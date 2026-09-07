¿Por qué la Policía Local de El Campello tiene que ir a poner gasolina a Mutxamel?

De El Campello a Mutxamel para poner gasolina. Es lo que van a hacer los vehículos de la Policía Local y de servicios y mantenimiento municipales. El motivo no es otro que el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato de suministro de combustible de automoción para los vehículos municipales a una estación de servicio situada en Mutxamel.

El contrato es por un periodo de tres años más uno de prórroga por un coste de 255.000 euros. Se presentaron dos empresas al concurso, una de El Campello y otra de Mutxamel, BP, que es la que ha ganado al presentar la mejor oferta.

En el pliego venía reflejado que las estaciones de servicio deben situarse dentro de un radio máximo de 3 kilómetros respecto al término municipal de El Campello, medidos desde el edificio del Ayuntamiento. Pues bien, por apenas once metros se cumple este parámetro.

Distancia entre el Ayuntamiento y la gasolinera / INFORMACIÓN

Este requisito respondía, según el pliego de condiciones, a "criterios de eficiencia operativa y optimización logística, garantizando la disponibilidad del suministro en condiciones de proximidad adecuadas para la operativa diaria de la flota".

Asimismo, esta limitación contribuye a "reducir tiempos improductivos de desplazamiento, minimizar consumos asociados a trayectos no operativos y asegurar la continuidad del servicio bajo parámetros de eficiencia, capacidad de respuesta y sostenibilidad operativa".

Dos ofertas

El Campello cuenta con al menos cinco estaciones de servicio en el término municipal y el último contrato de suministro de carburante lo tenía precisamente la gasolinera que se ha presentado al concurso y que ha quedado en segundo lugar, según fuentes municipales.

Pero esta adjudicación no contenta precisamente a una buena parte de los que tienen que hacer uso de los vehículos para poner gasolina: los policías locales. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), mayoritario en El Campello, asegura a INFORMACIÓN que hay "descontento" entre los agentes porque no entienden cómo van a poder salir del término municipal a repostar "cuando legalmente salvo caso de emergencia o causas reglamentadas no se puede".

Gasolinera de Mutxamel / L. Gil López

Tras realizar consultas a intervención de armas de la Guardia Civil, la respuesta, recalcan, fue clara: "Con armas de fuego no se puede salir de El Campello". Por ello, el SPPLB tacha de "irresponsabilidad" del equipo de gobierno del PP y, en concreto, de la Concejalía de Contratación, que lleva el propio alcalde, Juanjo Berenguer, esta resolución. El sindicato está estudiando si la adjudicación es legal en relación con el régimen jurídico estatutario y funcional de las policías locales.

Limitar o no

Por su parte, el alcalde asegura que el suministro de combustibles de vehículos municipales forma parte de un procedimiento de contratación y que por ley no se puede limitar a las empresas de la localidad.

Preguntado por la cuestión de las armas de fuego, lo deja en manos del jefe de Policía: "Tendrá que orquestar el modo de hacerlo". Además, recalca que cuentan con un informe jurídico de la Secretaría.

Fuentes policiales han indicado a INFORMACIÓN que, por norma general, los policías no pueden salir a otro municipio con armas, excepto si tienen autorización y previa justificación.

En total son 55 los vehículos incluidos en el contrato de suministro, según el pliego. 38 son del parque móvil y maquinaria, como retroexcavadoras, volquetes camiones de limpieza o de Protección Civil, y los otros 17 son coches o motocicletas para la policía.

Dudas

Mientras, Esquerra Unida-Unides Podem ha mostrado sus dudas ante el último contrato de carburantes: "Nos preguntamos si el equipo de gobierno considera realmente que obligar a nuestros funcionarios a desplazarse al municipio vecino de Mutxamel cada vez que necesitan repostar es una buena idea".

El portavoz, Pedro Mario Pardo, ha asegurado que esta situación "es grave" para todo el funcionariado en general, "pero resulta especialmente gravosa y preocupante para la Policía Local". Según ha advertido, obligar a los agentes a traspasar los límites del municipio para un trámite rutinario como el repostaje "los sitúa en un escenario de incompatibilidades legales e inseguridad jurídica respecto a sus atribuciones y competencias territoriales", algo que califica de "inadmisible" y que, a su juicio, "evidencia, una vez más, una deficiente gestión de los recursos municipales".

Finalmente, el concejal ha lamentado que este sea "un despropósito más" de un área de contratación "que arrastra un colapso sistemático en la tramitación de expedientes" y ha recordado que el departamento "se encuentra a la espera de una auditoría interna debido a la enorme acumulación de contratos atascados pendientes de licitar".