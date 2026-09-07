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Veinte tiradores hacen sus primeras prácticas para los Moros y Cristianos de El Campello

Los participantes se familiarizan con el manejo del trabuco y la carga de pólvora negra

Una de las nuevas tiradoras, en las prácticas

Una de las nuevas tiradoras, en las prácticas / INFORMACIÓN

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L. Gil López

L. Gil López

El Campello

La Comisión de Pólvora de la Junta Festera de Moros y Cristianos de El Campello ha organizado las primeras prácticas de tiro para un grupo de 20 nuevos tiradores de trabuco que se incorporarán a las filás de las comparsas de ambos bandos para los festejos de octubre.

Las sesiones, celebradas el domingo en un espacio autorizado en San Vicente del Raspeig y bajo estrictas medidas de seguridad, les han permitido familiarizarse con el manejo del trabuco, la carga de pólvora negra y las técnicas de disparo propias de la arcabucería tradicional. Todos ellos han superado previamente el curso obligatorio de manejo de pólvora exigido por la normativa vigente.

Estas prácticas suponen un paso fundamental en la preparación de los actos más espectaculares de las fiestas, como el Desembarco en la playa del Carrer la Mar, los Alardos, y las embajadas, donde la pólvora y las salvas de los tiradores son protagonistas.

Preparación de las prácticas de tiro

Preparación de las prácticas de tiro / INFORMACIÓN

Desde la Junta Festera se ha destacado el creciente interés de los festeros por participar activamente en estos roles, que requieren rigor, disciplina y un "profundo" respeto por la tradición y la seguridad. "La incorporación de nuevos tiradores garantiza la continuidad y el esplendor de uno de los elementos más identitarios de nuestras fiestas", explica la Junta.

Más participantes

El aumento del número de tiradores acreditados contribuye a que las Fiestas de Moros y Cristianos campelleras mantengan su carácter multitudinario y espectacular, consolidándose como una de las celebraciones más vivas y atractivas del calendario festero de la provincia de Alicante.

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Los nuevos tiradores se unirán a los ya experimentados para dar color, ruido y emoción a las jornadas festeras, en las que la pólvora volverá a llenar de emoción las calles y la costa de El Campello.

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