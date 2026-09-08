El Campello reajusta el presupuesto para comprar un inmueble, obras en Villa Marco,... así hasta 2,5 millones

Más de 2,5 millones de euros para una batería de inversiones que "responden a las necesidades" de El Campello. El pleno municipal ha aprobado este martes una modificación de créditos, la primera de 2026 con fondos procedentes de los remanentes de tesorería.

El grueso del dinero se destina para la compra de un inmueble frente al edificio consistorial que servirá para ampliar las dependencias municipales y el resto se destina para partidas menore, pero que responden a una "necesidad concreta y justificada de gastos que hay que llevar a cabo", ha expuesto la concejal de Hacienda y portavoz del PP, Lourdes Llopis.

La modificación ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, las abstenciones de Per El Campello y Esquerra Unida-Unides Podem y el posicionamiento en contra de los concejales del PSOE y Compromís -los dos ediles no adscritos no han asistido-.

Los 2,5 millones se reparten en los siguientes proyectos:

adquisición de un inmueble: 1.550.000 euros.

asfaltado de calles: 202.451 euros.

actuaciones en la finca y jardines de Villa Marco: 67.995 y 125.203 euros respectivamente.

acabar la construcción de un área de cubierta vegetal y nebulizadores en el paseo marítimo de Muchavista: 160.495 euros.

mejora del alumbrado público: 62.689 euros.

acondicionamiento de áreas de juegos infantiles: 89.300 euros.

completar la obra de reurbanización del parque Gabriel Miró: 212.576 euros.

Llopis ha explicado que se trata de gastos que "no se pueden demorar" para el próximo año, sino que hay que gastarlos en 2026, ha destacado que para el PP es la "mejor forma" de invertir el remanente y ha defendido que el pago de las obras de saneamiento del alcantarillado en la zona norte no se ha incluido porque todavía no tienen la certificación de obra.

Sin bloquear

La portavoz adjunta de Vox, María Jesús Bernabéu, ha justificado el voto a favor "por responsabilidad", ya que hacer oposición "no es votar que no a todo y bloquear por bloquear, sino defender los intereses de los vecinos". Eso sí, los ultras exigen que cada euro se gestione "con claridad y eficacia".

El portavoz del PSOE, Yeray Hernández, por su parte, ha subrayado el voto en contra al haber prioridades que quedan fuera en partidas como bienestar social o el servicio de ayuda a domicilio mientras se destina más de un millón para ampliar las dependencias municipales. "Gobernar significa qué necesidades se atienden primero, hay una mala gestión de recursos públicos", ha añadido.

La líder de Compromís, Laia Giner, ha incidido en que el remanente hay que gastarlo "con una buena gestión, criterio y planificación" y no ha compartido la prioridad de la inversión en la compra de un inmueble.

Insuficientes

Por su parte, Paco Toni Palomares, de Per El Campello, ha indicado que las inversiones "son necesarias", pero considera que "se han quedado cortas" en algunas partidas: "No es la forma de gobernar".

El portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, ha resaltado que El Campello arrastra "graves problemas" en movilidad, zonas verdes o accesibilidad, pero ha añadido que no es "de las peores modificaciones de crédito" que ha presentado el PP. "Es poco, pero es bueno si mejora el pueblo", ha afirmado Pardo, que ha considerado "Indefendible" tener 50 millones en el banco.

Por último, el alcalde, Juanjo Berenguer, ha expuesto que se ha hecho la modificación de crédito "atendiendo al presupuesto mas que razonable que tenemos" y ha coincidido en que lo mejor sería tener el menor superávit posible, pero tal y como está la ley de estabilidad presupuestaria los municipios están atados de pies y manos.