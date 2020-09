El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado el proceso para presentar las propuestas para los presupuestos participativos. Son un mecanismo de participación y gestión del municipio, mediante un proceso democrático en que la ciudadanía decide de manera directa a que se destina una parte del presupuesto municipal. Los presupuestos participativos tienen como objetivo principal la participación directa de la ciudadanía en este proceso, a fin de establecer sus demandas y preocupaciones principales en materia de inversión y gasto corriente e incluirlas en el presupuesto anual del año siguiente. La cantidad destinada en los presupuestos participativos para el 2020 es de 400.000 euros, de los cuales 320.000 euros van destinados a propuestas de inversión y 80.000 euros a propuestas de gasto corriente. La participación en el proceso está abierta a todas las personas mayores de 16 años y empadronadas en la ciudad de Alcoy el día 28 de septiembre de 2020.

Las propuestas de pueden hacer de forma telemática en http://alcoiparticipa.com o de forma presencial a las urnas ubicadas en las bibliotecas públicas de Alcoy, Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC); Calle Sant Llorenç, 2, Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre, Centro de Deportes, Centro Social ‘Zona Norte y Centre Cervantes Jove (CCJ). Puesto que los centros de mayores están cerrados se recogerán las propuestas en las Aulas de Mayores.

También se podrán hacer propuestas en los Talleres Participativos. Podrá participar cualquier persona que lo desee. Se realizarán dos talleres participativos en la sala multiusos del Centre Cervantes Jove. Los días 6 y 13 de octubre, en horario de 18.00 a 20.00 horas y los días 8 y 15 de octubre, en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Por lo que respecta a las propuestas podrán ser de inversión o de gasto corriente y estarían englobadas en cuatro ámbitos:

A) Movilidad-accesibilidad: accesos en la ciudad, zonas de estacionamiento, semáforos, de peatones, rotondas, aceras, carriles bici, alcantarillado, iluminación viaria, peatonalización de calles.

B) Espacios abiertos y públicos: equipaciones de parques y jardines, mobiliario, zonas infantiles, zonas para perros, parajes, vías verdes, repoblación, huertos sociales y escolares, parajes naturales, solares y plazas.

C) Equipaciones e infraestructuras: Mejora de instalaciones municipales (deportivas, educativas, culturales, centros juveniles, centros de mayores, etc.), rehabilitación de edificios públicos (centro histórico, edificios municipales, monumentos históricos, otras zonas de interés), innovación y nuevas tecnologías (paneles solares, puntos de recarga coches eléctricos, etc.), contenedores. Adquisición de material para su cesión a las entidades locales.

D) Proyectos municipales: Campañas, Campañas Educativas, Actividades Socioculturales (formativas, recreativas, lúdicas, etc.).

Las propuestas tienen que ser concretas, de fácil ejecución que generen oportunidades en la zona para mejorarla y potenciarla. También se valorará que beneficio al máximo de la ciudadanía posible, igualmente tienen que ser inclusivas, para todos los colectivos de la sociedad, innovadoras y sostenibles, es decir que tenga continuidad a largo plazo en los ámbitos sociales, económicos y territoriales.

Las propuestas que estén incluidas dentro de los criterios de no-viabilidad, no pasarán a la fase de valoración ni a la de votación. Estos criterios son: no es una inversión o un gasto corriente en bienes o servicios, su coste aproximado supera los 320.000 euros o 80.000 euros respectivamente, está duplicada: ya se ha hecho o ya se hará por parte del Ayuntamiento o ya ha sido seleccionada, por excesivas dificultades técnicas o administrativas, no es competencia municipal, es considerada como un servicio básico que tiene que prestar el Ayuntamiento, recogida en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, no es sostenible: es una propuesta que compuerta gastadas plurianuales que superan la campaña de los Presupuestos Participativos, está pendiente de realización de un proceso participativo porque ya ha sido seleccionada en otros años o en fase de ejecución y otras como que la propuesta no se considera adecuada.

Votación y avales

Una vez trabajadas las propuestas y con la presentación del asesoramiento informativo del equipo técnico del Ayuntamiento, se realizará un taller de concreción, rediseño y priorización de las propuestas los días 3 y 5 de noviembre.

Las propuestas que sean seleccionadas de acuerdo con los criterios de priorización obtendrán un sello de autenticación y pasarán a ser las primeras en la lista de las votaciones. No necesitarán los 50 avales.

Una vez realizadas las propuestas en la página web o a las urnas porque puedan pasar a la fase de valoración, cada propuesta tendrá que ser avalada por un mínimo de 50 avales recibidos por parte del vecindario que participan en el proceso. Cada persona con su DNI puede avalar hasta cinco propuestas, pero solo un aval por propuesta. El sistema de recogida de apoyos/avales a las propuestas realizadas en linea, estará abierto desde el momento en que se realiza la propuesta, es decir, desde el 28 de septiembre hasta el 18 de octubre.

Una vez recogidas todas las propuestas que disponen de un apoyo de 50 avales, revisadas por el Departamento de Participación Ciudadana, valoradas por los técnicos de los departamentos municipales competentes y que sean viables, se harán publicas para su votación a partir del 25 de noviembre.

Las primeras propuestas de la lista de votación serán aquellas formuladas y seleccionadas por los talleres participativos y dispondrán de un sello de autenticación.

Las propuestas se podrán votar a partir de las 12.00 h del 25 de noviembre hasta las 00.00 h del día 8 de diciembre de 2020.

Hay que destacar como novedad este año que tanto los avales como las votaciones también se podrán hacer vía Whatsapp para facilitar la participación de la ciudadanía.

Los resultados de las votaciones de las propuestas se anunciarán antes del 22 de diciembre de 2020.

«Este año la Campaña viene marcada por la covid-19 y tenemos en cuenta que algunas de las actividades que solíamos realizar no podremos llevarlas adelante del mismo modo, por eso, para facilitar y fomentar la participación de forma no presencial incorporamos también la utilización del WhatsApp, una herramienta que utiliza gente de todas las edades y ámbitos sociales porque también puedan votar sin tener que entrar al web ni desplazarse a ningún lugar. Animo a la ciudadanía a hacer propuestas porque podamos mejorar nuestra calidad de vida mediante la campaña de Presupuestos Participativos 2021», ha explicado la concejala de Democracia Participativa, Teresa Sanjuán.