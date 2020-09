El Ayuntamiento de Ibi tratará de relanzar el casco antiguo de la localidad con la rehabilitación urbanística de sus principales calles, la segunda en poco más de una década. El objetivo es eliminar el tráfico rodado de toda la zona y que quede exclusivamente para el tránsito peatonal, con la idea, tal y como han señalado fuentes municipales, de «mejorar las condiciones de vida» en el centro histórico ibense, que en las últimas décadas ha perdido un gran número de residentes y la mayor parte de la actividad comercial que tenía.

El proyecto comprende las vías más significativas del casco antiguo, como la Plaça de les Corts, la Mitja Volta, el Carrer Empedrat, els Quatre Cantons o las calles Mayor y San Roque, entre otras, y tiene un importe de casi 555.000 euros, procedente íntegramente de fondos municipales. Se da la circunstancia de que parte de esta área, como el eje que conforman las calles Mayor y San Roque junto con un lateral de la Plaça de la Palla, ya se reformó en 2008. Sin embargo, aunque el tráfico de vehículos se restringió para dar preferencia al peatón, no se suprimió por completo, lo que ha contribuido a que se deteriore de manera muy notable en apenas 12 años.

El concejal de Urbanismo, Santiago Cózar, señala que «en su día la pavimentación no estaba preparada para la circulación rodada, ni siquiera para que pasaran los vecinos» por su mal asentamiento. Ahora no sólo se sustituirá, sino que sólo se permitirá la entrada de vehículos de emergencias, carga y descarga o de los residentes que lo soliciten. Además, se aprovechará la obra para renovar las redes de agua potable, saneamiento y gas, y facilitar el futuro soterramiento de conducciones eléctricas y telefónicas. «Vamos a dejarlo preparado para que en el futuro no haya cables aéreos», apunta el edil.

Cózar incide en que «pretendemos dar una oportunidad al casco antiguo», en el que las sucesivas intervenciones que se han realizado no han evitado que la zona se fuera degradando urbanísticamente y quedaran cada vez menos vecinos. Aunque el proyecto que se va a acometer ahora ya se ha adjudicado, está previsto que las obras comiencen a inicios de 2021, y así no interferir en el desarrollo de la campaña comercial de Navidad, además de evitar que las calles estén abiertas en la temporada de más riesgo de lluvias fuertes. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.