Celebrem el Nou d’Octubre amb la sanitat i l'economia en primer pla, on la indústria cultural lluita per seguir avant i on moltes coses que semblaven importants són, més aviat, irrellevants. Vivim una època on les persones ens sentim vulnerables, mancades de normalitat i de celebracions comunes. Per això, enguany, més que mai, hem de continuar celebrant i reivindicant la cultura i la llengua comuna, adaptant-nos a la situació, per descomptat, però conscients, com mai, que en temps difícils la cultura ens fa més forts.

Perquè ser valencià no és només una paraula, una idea o un concepte abstracte, sinó que té noms i cognoms, el de cadascuna de les persones que vivim, sentim i estimem la nostra terra. És una herència compartida relacionada amb la nostra història, però, també, amb les nostres tradicions, les que ensenyem amb amor a les nostres filles i fills, és cultura i és llengua.

Una llengua que evoluciona, que reflecteix la societat que l’empra, i ens recorda que si a Alcoi «les coses són de fil de vint» és perquè els batans van ser una part important de nosaltres i la indústria tèxtil, reconvertida i adaptada al nostre temps, continua present al nostre territori, crea llocs de feina i riquesa, i ara fabrica equips de protecció per als nostres sanitaris i mascaretes per a tots nosaltres. Un exemple, com tants altres que tenim, de la capacitat d’adaptació d’aquesta terra!

Tampoc podem oblidar que l’any 2020 ha marcat el calendari de tota la humanitat. Mai en la nostra història no s’havien suspés, en tot el món, les celebracions i manifestacions culturals que l’ésser humà celebra en comunitat. I davant eixa nova realitat, que ens produeix tanta irrealitat i que ens colpeja en el que és més valuós, la vida, ens aferrem a la història compartida, a la nostra terra, a la solidaritat dels veïns i a les nostres tradicions.

No podem oblidar la imatge de l’altre cantant i aplaudint des d’un balcó per a recordar-se a ell mateix i recordar-nos a tots que tenim una història que ens uneix, que som poble i que, eixe vincle invisible, però únic, eixe ser alcoians i ser valencians, ens permetrà guanyar el futur i convertir el 2020 en història.

Som una terra formada per dones i homes que creuen que la vivència compartida, els trets comuns i la cultura pròpia són imprescindibles per a crear esperança i guanyar el futur. Cridem fort, cridem junts, que visca el Nou d’Octubre, que visca la nostra terra i que visca sempre la nostra gent, forta, valenta i emprenedora, eixa de la qual ens sentim profundament orgullosos, i que continua, dia a dia, fent país, fent ciutat i fent comunitat! Alcoianes i alcoians, feliç dia de totes i tots els valencians!