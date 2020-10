El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha presidido este miércoles una reunión de coordinación con la presencia de los máximos responsables de los cuerpos de seguridad. Por parte de la policía autonómica ha acudido José Antonio Fernández, Jefe del Grupo Operativo, también estaba presente Antonio Samper, Jefe Accidental de la Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad y Mercedes Ponsoda, Jefe Accidental de la Policía Local, así como el concejal de Seguridad, Raül Llopis y el de Protección Civil, Jordi Silvestre. El objetivo del encuentro era coordinar el dispositivo de seguridad del próximo sábado, 24 de octubre, el día que la ciudad tendría que celebrar la festividad del Mig Any.

El Ayuntamiento de Alcoy ha querido prevenir situaciones de riesgo el sábado 24, día en que se celebraría el Mig Any, y que aunque no se celebran actas oficiales a causa de la Covid-19, muchas personas han reservado y preparado diferentes comidas y cenas en grupo tanto en algunas filaes como en establecimientos hosteleros, por lo que se ha decidido crear un dispositivo de seguridad coordinando todos los cuerpos de policía y de protección civil.

En la reunión, se ha acordado que la Policía Local tendrá presencia en la calle, tanto en horario de tarde como de noche, con un total de tres patrullas, a las que se sumarán, 5 patrullas de la Policía Nacional durante el día y tres patrullas durante la noche. La Policía Autonómica también desplazará una patrulla en la ciudad durante el sábado 24 de octubre para colaborar en tareas de prevención y concienciación de la ciudadanía. Todas ellos tendrán presencia en el centro de la ciudad y su entorno, área donde están localizados principalmente los establecimientos hosteleros y las filaes. Igualmente se vigilará posibles 'botellones' o concentración de gente no autorizadas en la ciudad.

El concejal de seguridad, Raül Llopis, destaca que "ante las situaciones que ya se han producido en muchas partes del estado en festividades o días señalados, con situaciones de riesgo grave, tanto por acumulación de gente como por no cumplir con las medidas de seguridad establecidas para luchar contra la pandemia, se ha querido prevenir que esto pase en Alcoy coordinando un dispositivo de seguridad para el sábado que tendría que ser el Mig Any. Recordamos que no celebramos el Mig Any porque nos encontramos en una situación sanitaria excepcional, y que la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad es irrenunciable".

Llopis añade: "A pesar de la presencia policial que hemos coordinado para el sábado para asegurar que se cumplen las medidas de seguridad y concienciar a la gente de sus actos, apelamos a las alcoyanas y alcoyanos y su responsabilidad individual. Tenemos que evitar tener una situación todavía más complicada que la que ya nos impone la Covid-19 y no podemos permitirnos el lujo de echar por la borda todo el esfuerzo social, económico y sanitario que hemos realizado. Estamos viviendo una situación sin precedentes y esperamos que todas y todos estemos a la altura de las circunstancias, siendo un ejemplo en positivo, como muchas veces somos los alcoyanos, para el resto de municipios".