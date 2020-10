El Ayuntamiento de Ibi ha llamado este miércoles a extremar la prudencia en los contactos sociales ante el incremento de casos de covid-19 que se está produciendo en la localidad y en otras poblaciones cercanas. Según han explicado fuentes municipales, una de las personas que ha dado positivo en los últimos días había tenido contacto estrecho en las jornadas previas con 35 personas, "algo que se sale completamente de la norma establecida, en la que se pide encarecidamente que el contacto estrecho sea siempre con el mismo grupo cerrado y no superando las 10 personas a la vez", y que supone un elevado riesgo de que el virus se propague, dada la facilidad con la que se contagia.

La concejal de Sanidad, Miriam Laurí, ha detallado que no es que haya producido ninguna reunión o encuentro con 35 personas, sino que uno de los casos positivos más recientes había tenido sucesivamente contacto con otros 35 individuos. Por lo tanto, no se ha dado ninguna situación no permitida en sí misma, pero aun así el Ayuntamiento, con el acuerdo de Salud Pública del departamento sanitario de Alcoy, ha considerado adecuado hacer "una llamada de atención", tal y como ha explicado la edil, para apelar a la población a que reduzca al máximo su círculo social para evitar la expansión del virus. Casos como el que se ha detectado estos días, ha añadido Laurí, "no son aislados", por lo que ha insistido en la necesidad de "recordar" la obligación de ser prudentes.

En estos momentos hay 19 casos activos de coronavirus en Ibi y la incidencia en el municipio es de 80,89 por 100.000 habitantes. Este indicador es bastante más bajo que hace algunas fechas, y también más bajo del que presentan ahora mismo varios municipios cercanos, pero ha repuntado en relación a finales de la semana pasada, cuando las personas enfermas eran 11. El total de casos acumulados desde que comenzó la pandemia es de 207, y desde marzo han fallecido nueve personas.

Acciones como la de relacionarse con un gran número de individuos a lo largo de un día, por parte de algunas personas, han agregado desde el Ayuntamiento, "son las que terminarán impulsando que las autoridades sanitarias impongan medidas más drásticas a la población". Por ello, "no podemos permitir que las imprudencias saturen la sanidad y hagan empeorar aún más la situación". Así, "remarcamos", han insistido, que "es muy importante que el contacto estrecho esté limitado a un grupo de personas estable, siempre el mismo, porque de esta manera conseguiremos atajar los brotes más rápidamente y habrá menos personas afectadas en cuanto a salud pero también en cuanto a aislamientos, con todo lo que ello repercute también económica y socialmente".