Entre el 16 y el 20 de noviembre, el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) celebrará la consolidada Semana de la Ciencia. Cristina Sánchez ha estudiado el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos en el campus y ha recibido el encargo de diseñar el cartel de esta Semana de la Ciencia. Las conferencias tendrán un formato adaptado a las circunstancias actuales de la Covid-19 marcadas por los protocolos de las autoridades sanitarias.

Este es el tercer año consecutivo en el cual se encarga el cartel a una egresada del campus. El profesor del Departamento de Composición Arquitectónica del Campus de Alcoy de la UPV, Juan Francisco Picó, fue quien encargó el cartel a Cristina Sánchez. Todas las conferencias serán impartidas por mujeres científicas.

Además del grado, Cristina Sánchez estudió el Máster en Marketing y Comunicación de empresas de la UPV. Realizó prácticas en la firma HAWKERS y formó parte del equipo de ZARA como 'Visual Merchandiser'. Sánchez actualmente desarrolla su profesión en 'de Le Cuona', una de las empresas textiles más importantes del mundo. Ocupa el cargo de Ejecutiva en Marketing y diseñadora gráfica. Es la responsable del diseño de proyectos para impresión y digital, incluyendo packaging colateral para distribuidores en Europa y Estados Unidos, creación de posts para las redes sociales, sign offs y newsletters.

El cartel se presentará durante los primeros días de noviembre. En palabras de Sánchez será "un pequeño homenaje" para "muchísimas mujeres que han hecho cosas extraordinarias para la ciencia y además en todos los campos".

En los años en que ha cursado el grado, Cristina Sánchez cuenta que asistió a varias conferencias de la Semana de la Ciencia. Afirma que "es una maravilla tener la oportunidad de poder escuchar y aprender de personas que son referentes en sus campos".

De su paso por el Campus de Alcoy de la UPV recuerda que "tuve la oportunidad de hacer grandes amigos durante mis cuatro años de carrera, que aún conservo y estamos en contacto a día de hoy. Me gustó mucho que no hubiese cientos de alumnos por clase porque todos los compañeros tuvimos la oportunidad de conocernos y ayudarnos entre nosotros. Además, los profesores sabían quiénes éramos cada uno de nosotros. En muchas universidades eres un número, pero en Alcoy no. Es fenomenal. Puedo decir con toda seguridad que fue en la universidad donde tuve los mejores y más inspiradores profesores".

Cristina Sánchez, además, formó parte de los grupos de Generación Espontánea. Participó en Nude, el espacio para escuelas de diseño en Feria Hábitat Valencia, dentro del proyecto 'Con la casa a cuestas'. Sánchez asegura que "fue una gran oportunidad para sentirse como un auténtico diseñador profesional mientras estudias el grado".