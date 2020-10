El Salón de la Reina del Colegio Notarial de Valencia ha acogido la Toma de Posesión de los nuevos notarios que se incorporan en la Comunitat Valenciana, procedentes de la última oposición nacional. Debido a la situación sanitaria actual, para mantener la distancia necesaria y cumplir con todas las medidas de seguridad, el acto se ha celebrado con aforo muy reducido y sin autoridades, pero no por ello igual de emotivo para los nuevos notarios y para sus familiares más directos, como ocurre edición tras edición.

En concreto, Ignacio Martínez de la Torre ha prometido el cargo como nuevo notario de Onil, acompañado por su padrino, Francisco Cantos Viñals, notario de Valencia y decano del Colegio Notarial. El nuevo notario también recibió de la mano del Decano su título oficial y la imposición de la medalla distintiva del Notariado. De esta forma, el nuevo notario de Onil atenderá a todos los ciudadanos que así lo deseen en su notaría, ubicada en la Avenida de la Constitución, número 48, 2ª A, de esta localidad de la Foia de Castalla.

El decano del Colegio Notarial, Francisco Cantos, ha agradecido a todos los nuevos notarios su comprensión este año al no poder celebrar un acto tan importante para ellos, como siempre se ha hecho, rodeados de todos sus familiares y amigos, pero “debemos ser responsables ahora más que nunca y seguir todas las recomendaciones sanitarias para conseguir acabar con esta pandemia”. Asimismo, Cantos ha felicitado a los cinco nuevos notarios por ser tan jóvenes, por su gran esfuerzo, su capacidad de trabajo y por su disciplina, pero sobre todo por haber elegido “una profesión que ilusiona, al tener todos los días la sensación de haber prestado un servicio importante a la sociedad”. “No estáis solos, somos una gran familia, y no os dé el más mínimo reparo en pedir opinión, consejo o apoyo a cualquier compañero porque no hay notarios de primera, de segunda o de tercera… incluso que no os extrañe que un notario más antiguo os llame en unos meses para pediros consejo por tener el temario más reciente, somos una gran familia”, ha añadido Cantos.

Tras la lectura del Decreto del Consell por parte del secretario de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Valencia, José María Cid, los cinco nuevos notarios han prometido/jurado su cargo con destino en la Comunitat, acompañados por sus padrinos. Todos ellos han recibido por parte del decano del Colegio Notarial, Francisco Cantos, su título oficial y la imposición de la medalla distintiva de ingreso en el Notariado: 1º María de las Mercedes Delgado Alcázar - Notario de Simat de la Valldigna (Valencia); 2º Ignacio Martínez de la Torre - Notario de Onil (Alicante); 3º María Teresa Peñalva Ribera - Notario de Biar (Alicante); 4º Pablo Alonso Rocamora - Notario de Peñíscola (Castellón); 5º Lucía Eugenia Llop Cerdán - Notario de Vilafranca (Castellón)

La primera de su promoción en la Comunitat Valenciana, María de las Mercedes Delgado Alcázar, ha sido la encargada de hablar en nombre de todos sus compañeros. En un discurso muy emotivo, la nueva notario de Simat de la Valldigna ha agradecido el gran apoyo y ayuda que todos han recibido para poder sacar esta oposición adelante y cumplir el sueño de ser notarios. “Sin nuestros padres, familiares y preparadores no lo hubiéramos conseguido. Por fin se acaba una dura etapa que nos pone al límite y empezamos una nueva y mejor, siendo responsables y conscientes que entramos en un cuerpo magnífico, donde sabemos que somos depositarios de una gran responsabilidad y esperamos y deseamos ejercer la función con la misma dignidad y profesionalidad de todos los compañeros que nos han precedido”, ha finalizado.

En nombre del notariado, el vicedecano del Colegio Notarial y notario delegado de Alicante, Delfín Martínez, ha dirigido unas palabras a estos cinco nuevos colegiados que llegan hoy a la meta después de un tremendo sacrificio: “En pocos días os sorprenderá comprobar, especialmente en los pueblos, que una persona desconocida, con toda la confianza, desnuda toda su vida ante vosotros y os cuenta problemas muy íntimos que no contaría a nadie más, buscando vuestra ayuda y vuestro consejo, porque, aunque no os conozca, sois el notario, una profesión cercana, con prestigio que debéis cuidar como un tesoro”. Para finalizar ha querido darles un valioso consejo, ya que en el ejercicio de esta profesión lo más importante son las relaciones personales. “Sed accesibles, cercanos, explicad la escritura con palabras sencillas y claras, preguntad y haced que os pregunten todo aquello que no entiendan antes de firmar”, porque el notario es un funcionario público que siempre debe asesorar y proporcionar la seguridad jurídica que el ciudadano merece.

Para finalizar el acto de toma de posesión, los nuevos notarios de la Comunitat han recibido por vídeo la bienvenida a la profesión del ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino, Juan Carlos Campo, agradeciéndoles su compromiso y ofreciéndoles todo el respaldo del ministerio en estos inicios de un servicio público, cercano e indispensable para la sociedad.