El Ayuntamiento de Alcoy y el CEEI, con la colaboración del IVACE, han organizado una jornada dedicada a pymes y emprendedores bajo el título de «Reinventando empresas en tiempos de cambio». El evento tendrá lugar el próximo miércoles 18 de noviembre y, como novedad, será en formato online.

El objetivo es reunir experiencias empresariales que han sabido reconvertirse para adaptarse a nuevas situaciones, como la actual provocada por la crisis sanitaria, o por la propia evolución de la sociedad.

La jornada será por la tarde, y arrancará de la mano de la directora del IVACE, Julia Company, el director del CEEI Alcoy-Valencia, Jesús Casanova, y el concejal de Empresa, Alberto Belda. Contará con dos sesiones, y en la primera se hablará de la capacidad de adaptación de los modelos productivos en el inicio del a pandemia, mostrando casos de éxito como el de Nirvel Cosmetics, Visdeltex y Plastimodul, que han compaginado su producción habitual con la de geles hidroalcohólicos, mamparas protectoras y otros tipo de productos para frenar los contagios de coronavirus.

Y en la segunda, se abordará cómo las empresas se adaptan a los nuevos tiempos, con ejemplos como el teletrabajo, de la mano de Acceseo, la conversión de Blaper en una cooperativa para mantener el empleo en un entorno rural o la creación de una aplicación para que los restaurantes vendan sus productos al final del día a un precio inferior para no generar residuos, como es el caso de Too Good To Go.

La digitalización y la sostenibilidad son fundamentales, según han coincidido Company, Casanova y Belda durante la presentación del evento, para que las empresas mejoren su competitividad y no se acaben quedando fuera del mercado.