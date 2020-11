Para quienes disfrutan cocinando, y para quienes no, con nociones básicas o sin ellas, con tiempo o sin él. El primer libro de recetas de la alcoyana María Albero - «Saboreanda» en redes sociales - busca llegar a todo el mundo con platos y menús fáciles, rápidos y saludables.

Empezó su carrera profesional a través de las redes hace poco más de dos años. Desde entonces sólo ha hecho que crecer. Desde el pasado mes de febrero hasta ahora ha logrado duplicar el número de seguidores en Instagram, superando en la actualidad los 120.000.

Su pasión por la cocina le viene desde niña, cuando su madre y su abuela empezaron a enseñarle todo acerca de la gastronomía alcoyana. Reconoce que sus platos no son para nada tradicionales, y que lo que más cocina son verduras y legumbres.

El éxito en las redes la llevó a principio de 2020 a plantearse la publicación de un libro de recetas, pues según explica «es algo que me pedían mucho». Sin una idea clara, empezó a contactar con editoriales, hasta que en febrero «fue RBA la que contactó conmigo».

La semana previa al confinamiento empezó a trabajar con la editorial y «abril, mayo y junio fueron tres meses a tope» para conseguir que esta semana vea la luz su primer libro, un ejemplar que cuenta con más de 80 recetas de todo tipo. «Algunas son ya clásicas mías, pero la mayoría son nuevas», indica la autora.

Entre los diferentes capítulos no podía faltar el de «patateanda», una sección muy conocida y demandada por sus seguidores que incluye numerosas recetas de patatas. Y, aunque para sorpresa de quienes la conocen, ha dedicado un apartado al dulce. «Yo no soy muy de dulce, pero a veces me piden que haga algún postre», reconoce.

El producto local y de temporada es la clave de su cocina. Le apasiona ir al mercado, incluso visitar mercados de otras ciudades, y promueve entre los jóvenes que se mantenga la tradición de comprar productos frescos y evitar el consumo de procesados.

En el libro también ha querido incluir «los básicos de mi despensa y mi nevera, aquellos productos que siempre suelo tener, así como los utensilios que considero indispensables», señala María Albero.

La alcoyana explica en su trabajo cómo se organiza para preparar las comidas, propone menús diarios, para invitados y de «picoteo», e incluso da ideas de cómo organizar el menú de varios días. «Es un libro para utilizar a diario, para gente que no tiene tiempo o que no sepa cocinar», insiste.

Las fotografías con las que está ilustrada la publicación son todas de ella. Imágenes que realiza a diario para presentar sus recetas a través de las redes sociales. Y es que «quería que este primer libro fuera lo más representativo mío», explica, al tiempo que apunta que «en las que salgo yo las hizo mi pareja».

E libro lleva días en preventa en plataformas tan conocidas como Fnac, El Cortes Inglés, la Casa del Libro y Amazon, y desde esta semana en todas las librerías. Coincidiendo con la celebración del Día del Librero, María Albero estuvo el pasado viernes en la librería Llorens de Alcoy firmando los primeros ejemplares de su primera publicación de recetas.