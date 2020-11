El portavoz de Compromís en Alcoy, Màrius Ivorra, ha anunciado este viernes la intención de su formación de apoyar los presupuestos municipales de 2021, al considerar que "no es el momento de poner impedimentos, hay que ser responsables con las alcoyanas y los alcoyanos" ha apuntado el edil. Pese a "no compartir las políticas, o mejor dicho, la falta de ellas a la hora de gestionar temas como servicios sociales, innovación económica, potenciar la creación de puestos de trabajo cualificados y la transición ecológica, donde el gobierno de Toni Francés hace aguas", este es, ha insistido Ivorra, "un momento extraordinario que requiere la ayuda de todas y todos para superar esta crisis generada por la covid-19". Ahora, ha explicado, "el gobierno debe centrarse en frenar la expansión de la enfermedad, paliar las necesidades de las vecinas y los vecinos y no cambiar estampitas con los partidos para los presupuestos".

Con todo, el concejal ha manifestado "nuestra intención de aprobar los presupuestos, pero recordamos que no es un cheque en blanco. Nuestro trabajo de oposición constructiva y cooperativa será el mismo que hasta ahora, si el gobierno quiere trabajemos juntos estaremos, igual que siempre, pero exigiremos seriedad y compromiso".