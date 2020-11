El salón de Plenos del Ayuntamiento de Ibi acogió el pasado viernes la Junta Local de Seguridad, a la que asistieron Rafael Serralta, alcalde de Ibi; M.ª José Herrero, teniente de alcalde de Inclusión Social, Igualdad y Régimen Interior; Rubén Barea, teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana; Elvira Vidal, jefa de la Policía Local; José Joaquín González, teniente de la Guardia Civil de Ibi; Nieves Cantó, coordinadora de Servicios Sociales; José L. Rodríguez, Coronel de la Guardia Civil - Jefe de Operaciones; Antonio Gárate, Capitán de la Guardia Civil de Ibi, José A. Fernández, jefe provincial de la Unidad del Cuerpo de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana y José A. Cuadros, secretario general de la subdelegación del Gobierno.

En cuanto a los puntos a tratar, la actual situación de la plantilla de la Policía Local es la que más urgencia y preocupación despierta en la Corporación Municipal y a la que, una vez más, se le prestó especial atención. En la reunión quedó patente que en repetidas reuniones, tanto con la subdelegación del Gobierno, como en diferentes Juntas Locales de Seguridad, se ha insistido de forma verbal y por escrito en la problemática derivada de la falta de efectivos en la policía local del municipio, sin que hasta el momento se haya podido solventar el problema, al que se suman los derivados de la aplicación de la Disposición Transitoria Quina Adaptación de los cuerpos de policía local, de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, que obliga al Ayuntamiento de Ibi a una estructura mínima de su plantilla de su policía local cuyo plazo de adaptación finaliza durante el ejercicio 2021.

Al no poder asistir, no se le pudo dar traslado, de nuevo, de esta carencia a la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, invitada a la reunión, aunque sí a José A. Cuadros, secretario general de la subdelegación del Gobierno que asistió en su lugar. Por lo que, una vez más, el consistorio puso sobre la mesa una cuestión muy necesaria e importante para la localidad y pidió la tramitación de un expediente extraordinario por el que se autorice la creación en la plantilla de personal funcionario de esta Corporación con las plazas necesarias, que cumpliría lo establecido como estructura mínima de la plantilla de la policía local. Un asunto en el consistorio no dejará de trabajar y hacer lo posible para se ofrezca una pronta solución.

Convenios y protocolos

Finalmente, otro punto importante a tratar fue el de la actualización de los convenios y protocolos policiales firmados para la incorporación de policías locales al sistema VioGén, según la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El sistema VioGén es un “Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la Protección de las Víctimas de Violencia de Doméstica y de Género”, al que Ibi se adhirió el pasado año. En este caso, en procedimiento operativo es de coordinación y colaboración entre la Guardia Civil del puesto principal de Ibi, la Policía Local y el Ayuntamiento de Ibi, para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género en el término municipal de Ibi.

Ambos Cuerpos van a seguir realizando el protocolo pertinente y es que en el mismo momento en que se produce y detecte el caso de violencia de género, se realiza un seguimiento personalizado y puntual de las víctimas conforme a los protocolos establecidos, y es llevado a cabo por la Guardia Civil o por los agentes de la Policía Local, según lo acordado en este procedimiento y en la Mesa de Coordinación de Seguridad.

Para ello, Guardia Civil y Policía Local usan el Sistema VdG, un Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. Gestionan la grabación de datos en el Sistema VdG (VioGén) y llevan a cabo la Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (Formulario VPER) de las víctimas. Entre una infinidad de situaciones y criterios que se establecen y determinan en el protocolo firmado entre ambas Fuerzas de Seguridad. La Guardia Civil y Policía Local se comunicarán, de forma inmediata y con criterios de reciprocidad, cualquier circunstancia o información que afecte al nivel de riesgo y protección de las víctimas asignadas al otro Cuerpo.