José Antonio Carbonell: «Hacen falta canchas al aire libre y personas que la inculquen para crear mas afición a la pelota»

¿El estudio que está haciendo en Euskadi ha sido voluntario o le han seleccionado de alguna manera?

Responde a una beca que la Conselleria de Educación para una estancia de investigación, aunque en principio tenía claro que si no me la daban me iba a ir igualmente. Sí es verdad que tener una beca siempre da más puntos a nivel académico y además posibilita que los resultados de la misma se puedan traducir en publicaciones y material académico. Tenía que haberla iniciado en julio, pero debido al covid tuve que retrasarla hasta ahora que es cuando estoy compartiendo mi investigación en la UPV de Vitoria con los profesores Oidui Usabiaga y Uxue Fernández.

¿En qué se basa exactamente?

En primer lugar, conocer como se juega y aprende pelota en el País Vasco y hacer una comparativa con la Comunidad Valenciana para saber qué hace falta y así detectar los problemas en cuanto a técnica, metodología, instalaciones, etcétera. Pero sobre todo crear material para los propios entrenadores para que puedan dar mejor respuesta al deportista que está en la etapa de formación. Mi estancia también se está enfocando en conocer las instalaciones deportivas que hay aquí, que son muchas más que las que tenemos en la Comunidad Valenciana, sobre todo espacios abiertos en los que cualquiera puede iniciarse en la pelota o practicarla.

¿En qué situación se encuentra este deporte actualmente?

Soy de los que digo que los deportes funcionan por personas, ya que si hay alguien que se preocupa por una disciplina y lucha por inculcarla y transmitirla finalmente se mantiene. En cuanto a la pelota, por lo que se ha comprobado se practica más en pueblos pequeños, en la provincia de Alicante por ejemplo en Monóvar; quiero destacar que, aunque la gente piense que es una disciplina minoritaria en cuanto a juegos deportivos se sitúa en quinta posición en cuanto su práctica a nivel infantil.

¿Qué falta aquí para que la gente se enganche más a la pelota?

Una de las cosas que yo me he dado cuenta en estas semanas que llevo de investigación es que hay que realizar más instalaciones para poder jugar a pelota, en la comunidad vasca se utiliza cualquier espacio o pared para poder hacer un frontón; todo esto allí se ha perdido incluso en las calles en las que antiguamente se practica ahora ya no queda ni rastro. Por lo tanto sería más promoción y más espacios de juego para aumentar las posibilidades de que la gente se inicie en la pelota.

¿Qué cree que se puede hacer para maximizar la práctica de este deporte en las mujeres?

Es cierto que hay muy pocas niñas que jueguen a pelota y además si lo hacen de pequeñas al tiempo se lo dejan. Es un deporte muy liderado todavía por hombres y hay que hacer una labor grande de promoción para que se apunten y que no abandonen cuando crecen. De hecho muchos entrenadores con los que he hablado dicen que se vuelven locos para captar a niñas pero que la mayoría lo acaban dejando.

¿Qué le diría a la gente para que conozca la pelota y se anime a practicarla?

Que pruebe, uno no puede decir si le gusta una cosa o no si no la ha practicado. Yo a pesar de la tradición que había en mi familia empecé en la Universidad a los 22 años y de hecho doy gracias a esa oportunidad que a día de hoy me sigue haciendo crecer y sobre todo que me invita diariamente a seguir investigando para que más gente conozca este deporte. Al final creo que hay que acercarse a disfrutar de lo desconocido y si la pelota lo es, nunca es tarde ni siquiera por edad porque es un deporte que ofrece muchas modalidades y posibilita la participación de todo el mundo. En la provincia de Alicante queda mucho trabajo que hacer, solo en la Marina Alta es donde existe una mayor tradición y práctica. Creo que esta investigación y los materiales que se están creando junto con la base que ya tienen los profesores que salen de la universidad con unas buenas herramientas para que luego se trabajen en los municipios y se abran escuelas para que este deporte vaya al alza.