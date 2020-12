Vecinos y comerciantes del casco antiguo de Alcoy han presentado este miércoles un total de 1.044 alegaciones al plan de peatonalización propuesto por el gobierno municipal. Las limitaciones horarias para acceder al centro, tanto para carga y descarga como para residentes, y la "falta de consenso" para elaborar el documento centran las quejas de los propietarios de viviendas y establecimientos. María José Soler, en representación del grupo de vecinos que no está de acuerdo, ha explicado a la entrada del registro del Ayuntamiento que "no estamos en contra de la peatonalización, pero queremos que sea organizada y consensuada con todos". Silvestre Pérez, comerciante de la zona, también ha recordado que "en 2013 el propio Ayuntamiento solicitó un informe técnico que dice que no se pueden cerrar arterías como San Nicolás y San Lorenzo".