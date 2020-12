Los agentes medioambientales de la Generalitat piden al gobierno autonómico que se les considere personal esencial de emergencias, de forma que su intervención y sus funciones queden definidas ante una eventualidad. Es una de las reivindicaciones que el colectivo plantea al Consell de cara a la negociación de las atribuciones y el sistema de trabajo, que se está llevando a cabo en estos momentos. En ella, la plantilla está planteando también otras cuestiones alusivas a la falta de medios humanos y materiales, que generan desde hace tiempo un cierto malestar entre los agentes, tal y como publicó este periódico hace algunos meses.

Fuentes del colectivo de agentes medioambientales explican que uno de los principales asuntos es la reducción del trabajo de vigilancia en horario nocturno, cosa que a su entender dejaría desprotegida la montaña en esa franja y dificultaría la respuesta en caso de producirse una eventualidad. Además, hacen hincapié en el problema de la «amortización de plazas» que quedan sin sustituirse a medida que los profesionales se jubilan, o incluso en casos de fallecimiento o baja por otras causas. En este sentido, señalan que no se ha cubierto la plaza del agente fallecido en el incendio de La Torre de les Maçanes en el verano de 2012. También señalan que el hecho de no ser considerados personal de emergencias, y que incluso las funciones exactas del cuerpo todavía no hayan sido definidas con claridad, les impide estar en la misma situación que otros colectivos en aspectos como el de las condiciones para la jubilación.

Los profesionales negocian con la Conselleria en estos momentos el cuadrante de trabajo para 2021

Las fuentes consultadas por este periódico critican la demora con el que, a su juicio, se está llevando a cabo esa definición de funciones. En este sentido destacan que en otras comunidades autónomas sí se ha avanzado en este aspecto, como en Cataluña, donde se ha aprobado recientemente toda la normativa que regula el trabajo de lo que allí se denomina agentes rurales, y también se trabaja en Galicia en un aspecto similar. Por ello, urgen a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural a ir en la misma línea. A su juicio, el gobierno autonómico debe «apostar de una forma clara y rotunda por dar el paso en la defensa del medio ambiente» que implica la estabilidad del colectivo. Además, reiteran la presencia de problemas casi estructurales, como la obsolescencia de los vehículos o incluso la falta de un uniforme oficial.

Con todo, los agentes alaban que por parte de la Conselleria hay «muy buena disposición al diálogo», y que hasta el momento se han escuchado todas sus reivindicaciones y propuestas, aunque no se hayan materializado aún en acciones concretas. Por ello, apelan a seguir por esta vía y a alcanzar acuerdos. Por el momento, el tema que se está viendo ya es la negociación del cuadrante de trabajo, después de que los sindicatos rechazaran la propuesta planteada inicialmente por la Generalitat. La próxima reunión está fijada a mediados de enero.

Por su parte, fuentes de la Conselleria explican que ahora mismo se trabaja «en la adaptación de la función de los agentes medioambientales a la realidad tecnológica y profesional». Al mismo tiempo es están «siguiendo de cerca las declaraciones del Ministerio de Transición Ecológica sobre una nueva ley básica de Agentes Medioambientales y Forestales», que ahora está en fase de consulta pública.

El departamento corrobora que «hemos abierto una línea de diálogo con los sindicatos», con reuniones periódicas, «y tenemos un calendario de negociación que plantea la optimización de los recursos humanos y materiales y cambios en las condiciones laborales» para favorecer la conciliación y la presencia en el entorno.