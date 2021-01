El frío dispara la demanda de butano y agota las bombonas en los almacenes

El frío de los últimos días y la previsión de que la situación se agrave aún más en las próximas jornadas ha disparado la demanda de gas butano para estufas y calefacción, especialmente en el interior de la provincia, hasta el punto de que han llegado a agotarse de manera puntual las bombonas en los almacenes. Hasta el momento no ha habido ningún problema de suministro, dado que las existencias se han podido reponer de inmediato, pero los puntos de distribución y venta no dan abasto ante el volumen de trabajo que está suponiendo este enorme incremento del consumo.

En el almacén distribuidor de butano de Ibi, desde el que se abastece a las comarcas de l’Alcoià y El Comtat, explican que viven en primera línea esta punta de demanda, aunque lo asumen con gran naturalidad y aseguran que no les ha pillado por sorpresa. Al contrario, el gerente de las instalaciones, Mario Mira, explica que esto «sucede siempre, tanto cuando viene frío como cuando vienen fiestas», circunstancias que ahora, además, han coincidido. Estas situaciones son más propicias para que la gente permanezca en sus casas y, en consecuencia, para que haya una mayor demanda de calefacción.

Este año hay que sumar otro factor, el de la pandemia de coronavirus, que incide aún más en esa permanencia en casa y en la necesidad de tenerla caliente. El gerente del almacén de Ibi apunta además a otro factor muy importante: muchas personas prefieren usar el butano antes que emplear aparatos eléctricos o encender la calefacción, dado que el gas es mucho más económico que la electricidad. Por ello, corrobora Mira, es normal que la demanda se incremente mucho ante una situación de este tipo. A eso se añade, tal y como apuntan desde una agencia distribuidora de la zona, que con frecuencia «la gente no es previsora» y acude a reponer su bombona o incluso a contratar el suministro en el mismo momento en que ya han bajado las temperaturas. «Pasa siempre que el frío viene de golpe», como ha sido en esta ocasión. Así, los distribuidores lo sobrellevan con un cierto humor, pese a que la acumulación de bombonas vacías en el almacén de Ibi es la imagen evidente de que el volumen de trabajo estos días está siendo continuo.

Estrés en las gasolineras

Corroboran este estrés derivado del frío en una gasolinera de Ibi en la que existe un punto de distribución de butano, donde explican que, por ejemplo, este lunes vendieron 70 bombonas en apenas una hora, después de que se les llegaran a agotar y tuvieran que reponer existencias. «Una locura», lo resume un empleado de esta estación de servicio, quien apunta también a otro factor: la previsión de nevadas para los próximos días en la zona «ha metido el miedo en el cuerpo a la gente» en cuanto al frío que puede llegar a hacer, y eso ha acrecentado todavía más la demanda.

En los últimos cinco días, los termómetros apenas han llegado a rebasar los 7 grados en Ibi, y todas las noches se han registrado heladas, por lo que la necesidad de calentarse más incluso de lo habitual está siendo una constante. Por otro lado, este mismo operario de gasolinera alude también a que «hay clientes que nos comentan que prefieren echar mano del butano, aunque tengan calefacción eléctrica o caldera», especialmente aquellos a los que la pandemia ha afectado en el terreno económico y han visto mermados sus ingresos.

Con todo, esta preferencia por el butano no quita que dejen de venderse estufas, más bien al contrario. De hecho, apuntan en una tienda de electrodomésticos de Alcoy, aparatos como las estufas de pequeño tamaño o los calefactores para el cuarto de baño suelen ser un regalo de Reyes de última hora muy socorrido, y este año, con las bajas temperaturas, no ha sido una excepción. No obstante, aseguran, la gente es en general «previsora» con las estufas, al tener presente que el interior de la provincia es una zona donde suele hacer frío en invierno.