Vecinos y comerciantes de Alcoy asumen el confinamiento por la elevada incidencia del coronavirus e incluso creen que debería haberse puesto en marcha antes, sin esperar a que terminaran las fiestas de Navidad y Reyes. Muchos piensan que ha habido demasiada relajación en una parte de la población a lo largo de estos días, precedida por una falsa sensación de mayor seguridad en las primeras semanas de diciembre, y que tampoco se han extremado los controles ni las medidas coercitivas, que hubieran podido ayudar, a su juicio, a lograr una mayor concienciación acerca del riesgo sanitario existente.

Ayer a mediodía, primera jornada de confinamiento perimetral en Alcoy, así como en Castalla, Polop y otras 26 localidades de la Comunidad Valenciana, el ambiente en el centro urbano reflejaba que algo ocurría. De ninguna forma podía hablarse de una ciudad fantasma, dado que por las calles transitaban peatones y vehículos y a los comercios entraban clientes, pero incrementando las prisas por llegar a destino y las distancias interpersonales. El efecto del cierre de todos los establecimientos hosteleros, además, era palpable.

A eso se unía el temporal de nieve y lluvia, que dejaba una jornada absolutamente desapacible y que contribuía aún más a querer estar en la calle tan solo el tiempo imprescindible. Parecía, como lo describía José Miguel López, propietario de un comercio, «un día de resaca», sin apenas movimiento. Vecino de Banyeres, tuvo que pasar por los controles de acceso para llegar a su puesto de trabajo, aunque obviamente no tuvo problemas para entrar en Alcoy.

José Ernesto Nadal, gerente de una céntrica librería alcoyana, comentaba que el día estaba siendo «relativamente normal» para un 7 de enero, aunque eso sí, «la gente viene de manera escalonada», como tomando la precaución de evitar aglomeraciones. A su juicio, las restricciones deberían haberse puesto en marcha antes, pero comprende que «haya influido el tema económico». Sin embargo, para Pilar, clienta del establecimiento que ya pasó el coronavirus, «la gente se ha pasado un poco» estas últimas semanas. «Hay quien no se toma en serio esto; a esa gente le sugiero que se dé una vuelta por el hospital y vea lo que hay».

Otra clienta de la librería que prefería no dar su nombre, sanitaria en el hospital Virgen de los Lirios, apoyaba esta misma frase y se mostraba contundente: «Lo que hay que hacer es cerrar, y dar ayudas a la hostelería». Y es que este sector es el que va a padecer de manera más directa las consecuencias del confinamiento perimetral, al no poder abrir más que para servir comidas para llevar. Enrique Torregrosa, propietario de un gastrobar junto a la librería, mantiene abierto gracias a eso y a que vende pan y bollería, pero la imagen de las mesas haciendo una especie de barricada para impedir el acceso al interior de la sala resultaba desoladora. «Cada vez nos aprietan más, y hay muchos que no podrán resistir, esto es una locura», afirma.

Torregrosa cree que «las autoridades deberían haber pasado más a menudo por las terrazas, y que la gente fuera consciente» del riesgo. «Me he hartado estas semanas de decir a clientes que no fumaran», muchas veces sin éxito, cuenta. Lamenta que negocios como el suyo paguen las imprudencias de otros. «Muchas familias dependen de nosotros, aparte de todos los gastos, y esto no van a ser dos semanas». En su caso, tiene cinco trabajadores.

Mientras, Toni Navarro, dueño de otra cafetería, echa mano de ironía, indignado y con miedo a las consecuencias: «¿No es Alcoy la ciudad de la Navidad? ¡Pues ya la hemos tenido! Esto lo deberían haber hecho antes, porque tenían los datos y sabían lo que pasaba, no dar lugar a esto».