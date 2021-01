Un brote de coronavirus en la residencia de personas mayores Asilo San Joaquín de Ibi detectado en los últimos días afecta a 17 personas, según han explicado a este periódico fuentes de la dirección. De los contagiados, 14 son usuarios del centro, mientras que los tres restantes pertenecen a la plantilla. Todos los casos son leves hasta el momento, de manera que el estado de salud de los enfermos es bueno dentro de las circunstancias.

La situación ha obligado a que la residencia haya tenido que buscar de urgencia una médico durante el fin de semana, haciendo un llamamiento público incluso a través de las redes sociales, aunque las mismas fuentes han confirmado que el puesto ya se ha cubierto. Además, el geriátrico está siendo atendido por facultativos de uno de los centros de salud de Ibi.

El brote se ha registrado justo después de que se vacunara a todos los internos, el pasado sábado. "Es una pena, porque lo llevábamos muy bien", han señalado desde el Asilo, donde no se había registrado hasta ahora ningún caso en diez meses de crisis sanitaria. Precisamente las trabajadoras afectadas no tienen contacto con los usuarios que han enfermado, por lo que se desconoce cuál ha podido ser el origen del foco. No obstante, por parte del centro se muestran relativamente aliviados porque los casos "son leves y las personas están bien", y confían en que su situación no se agrave ni tampoco el brote se extienda.