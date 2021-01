La Policía Local de Onil impuso entre los meses de septiembre y diciembre un total de 120 denuncias por incumplimiento de las normas de seguridad fijadas para tratar de controlar la pandemia de coronavirus, según datos que han dado a conocer este lunes fuentes municipales. No llevar mascarilla o llevarla mal colocada, o estar en la vía pública en horas a las que no estaba permitido han sido las principales infracciones.

La mitad de las denuncias se interpusieron durante el mes de noviembre. En esas semanas se sancionó a 24 personas por no llevar puesta la mascarilla, y a otras 23 por saltarse las restricciones horarias. Además, hubo ocho casos donde no se respetó el confinamiento que esas personas debían guardar, y otros seis individuos fueron denunciados por fumar sin guardar distancia de seguridad o en un lugar indebido. Antes de eso, en octubre ya se habían interpuesto 23 denuncias por no llevar mascarilla, y 30 en total, mientras que en septiembre sólo se efectuaron cuatro denuncias. Cabe recordar, en este sentido, que el estado de alarma y las consiguientes restricciones horarias se dictaron ya avanzado octubre.

En diciembre, por su parte, se practicaron 25 denuncias, entre las que destacan diez por no utilizar mascarilla y otras tantas por saltarse el toque de queda. Las cinco restantes fueron por fumar sin guardar distancias de seguridad y por saltarse el confinamiento personas que debían guardarlo.

Asimismo, durante el mes de diciembre se realizaron 117 controles policiales, según han detallado las mismas fuentes. Las vigilancias periódicas se centraron en mayor medida en las zonas de mayor problemática, destacando en este sentido el parque Balcó de la Foia, en el que se llevaron a cabo 40 controles. Un total de 33 puntos de la localidad fueron vigilados en algún momento. Desde el Ayuntamiento señalan que con ello se transmitió a la población la imagen de una mayor presencia policial, junto con el incremento efectivo de la prevención que por sí misma conllevaba esta labor. Además, estas acciones han permitido combatir también la venta y consumo de sustancias estupefacientes.

En estos 117 controles se apercibió a 22 personas por distintos hechos, con el objetivo de incidir en la conciencia colectiva del respeto a una norma en particular. Además, fueron identificadas 96 personas y vehículos, con "una gran interacción con personas a las que se han corregido mediante denuncias o apercibimientos por acciones antirreglamentarias". De esta forma, "no solo se corrigen las infracciones observadas sino que se procura mejorar la conciencia colectiva en el respeto a la norma". Estos controles han conllevado la interposición de 37 denuncias por diferentes motivos.