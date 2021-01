El Partido Popular exige al alcalde de Alcoy y portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante, Toni Francés, que explique a los ciudadanos si se ha saltado el confinamiento perimetral de fin de semana decretado por la Generalitat para frenar los contagios por coronavirus. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Enrique Ruiz, considera “urgente” que Francés ofrezca explicaciones sobre si se ha saltado las normas.

Las dudas se han disparado a raíz de un mensaje en las redes sociales emitido por el primer edil el sábado por la tarde y geolocalizado en Penàguila, municipio en el que el alcalde y portavoz socialista en la Diputación dispone de una segunda residencia. “Exigimos que ofrezca explicaciones sobre esta situación”, recalca Ruiz.

El portavoz considera que el alcalde “debe dar ejemplo a todos los ciudadanos y ser el primero en respetar el confinamiento perimetral”. Así, Ruiz señala que Francés está obligado a disipar cualquier posible duda. “Los ciudadanos están respetando normas muy duras, que implican incluso mantener negocios, y no podemos permitir que se generen dudas en torno a la primera autoridad de la ciudad, a la que hay que exigir un comportamiento intachable”, concluye Ruiz.

Vuelta para la misa del Jesuset

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha salido al paso de diferentes informaciones en las que se le acusa de haberse saltado el cierre perimetral que está decretado para esta ciudad, entre otras de la Comunidad Valenciana, durante los fines de semana.

En este sentido, Francés ha explicado que desde hace ya días -después de que terminara el cierre perimetral de Alcoy y antes de que se decretara este cierre perimetral del fin de semana-, se encuentra residiendo en la casa que la familia tiene en la cercana localidad de Penàguila, donde pasan épocas del año como la primavera y el verano.

Así, este año, por la situación que se vive a causa del covid-19 y cuestiones familiares, anticipó su estancia en esta segunda residencia y hace unos diez días que se encuentran en ella. El viernes, antes de iniciarse el horario de cierre perimetral, se desplazó a su casa y hoy ha regresado a Alcoy para asistir a la Misa del Jesuset del Miracle, cumpliendo así con su actividad laboral.

Toni Francés señala que “no me he saltado el confinamiento perimetral y es algo que en ningún momento haría. Se da la circunstancia de que hace ya días que estamos en la casa que tenemos en Penàguila, como muchos saben, y hoy domingo me he desplazado a Alcoy para asistir a la tradicional misa del Jesuset del Miracle y regresar de nuevo a mi casa en Penàguila. Lamento que se haya podido crear una confusión, pero quiero aclarar este tema porque en ningún momento ha supuesto saltarme el cierre perimetral”.