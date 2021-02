Oposición, comerciantes, hosteleros y vecinos afearon ayer al alcalde de Alcoy, Toni Francés, que pasara el fin de semana en Penàguila eludiendo el cierre perimetral que afecta a su ciudad en esos días hasta mitad de febrero. Admitieron que el primer edil no ha incumplido las restricciones, en tanto que llevaba ya varios días en la casa que posee en el citado municipio de l’Alcoià y los motivos laborales son una justificación para entrar y salir. Sin embargo, le recriminaron con dureza su actitud y lo acusaron de ser poco empático con la situación que viven muchos de sus conciudadanos en estos momentos.

Y todo ello pese a que el propio Francés compareció públicamente por la mañana para disculparse por su decisión, aunque reiterando en todo momento que no ha incumplido ninguna norma o restricción. El alcalde explicó que se trasladó el 22 de enero a su casa de Penàguila, que se encuentra fuera del casco urbano de esta población, «aislada, en el campo, donde no hay vecinos». Argumentó que suele pasar temporadas en esta vivienda, y que en esta ocasión la familia decidió trasladarse allí una vez que se levantó el cierre perimetral que estuvo en vigor en Alcoy entre el 7 y el 20 de enero. Por ello, insistió, lo que ha hecho es «compatible con las normas y restricciones». «Nunca he pedido a la población nada que yo no cumpla», recalcó.

Con todo, admitió que «la decisión que pensamos que era la mejor opción desde el punto de vista familiar, tal vez no lo era desde el punto de vista político». Y por esa razón quiso pedir «disculpas si mi acción ha podido generar malestar, confusión o controversia», y anunció que había decidido retornar a su domicilio de Alcoy. «Entiendo el alboroto y el cabreo generado, y asumo la rectificación», dijo.

No obstante, insistió en que ahora mismo «no estamos en un confinamiento domiciliario» y «no hay una exigencia expresa de no trasladarse a segundas residencias», haciendo hincapié en que puede acreditar que estaba en Penàguila desde el 22 de enero y que no se marchó allí este pasado viernes. Aun así, asumió que estéticamente se trata de una acción «que no es afortunada» y volvió a pedir disculpas.

Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los grupos de la oposición municipal alcoyana, la mayoría de los cuales se pronunciaron de manera muy crítica. El portavoz del PP, Quique Ruiz, que ya se había pronunciado el domingo, insistió ayer en que «ante hechos gravísimos no valen ni las excusas ni las mentiras», y aseveró que, tras consultar el caso con expertos, Francés «incurrió en una infracción administrativa al retornar a Penàguila» tras asistir el domingo a una misa en Alcoy. «Ir a una segunda residencia no es una causa justificada y por lo tanto es sancionable».

Para la portavoz de Guanyar Alcoi, Sandra Obiol, resulta «escandaloso» que «cuando el alcalde nos pide que nos encerremos en casa, él se vaya a la suya de verano». «Creo que se equivocó por todos lados», argumentó, a la vez que se preguntó. «cómo es posible que nadie le dijera que lo que hacía no estaba bien». También el portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, se cuestionó «por qué el alcalde pide disculpas, si no ha hecho nada ilegal». «Volvió a Penàguila estando Alcoy cerrado», apostilló. A su juicio, la actitud del primer edil es «reprobable» y «difícilmente excusable», además de suponer una «mala imagen» y «un agravio comparativo con todos los alcoyanos que tienen raíces en pueblos de la zona y que no pueden ir allí».

Por otra parte, entre comerciantes y hosteleros también era general el desacuerdo con la actitud del alcalde, aunque oscilando entre la llamada a la prudencia y la indignación. Entre los primeros, el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy, Rafael Pérez, quien recordó que «todos tenemos que cumplir las normas, nos gusten o no». Más contundente se mostró Enrique Torregrosa, propietario de una cafetería: «Muy mal hecho. Si uno se va de Alcoy tiene que ser por algún motivo, no por pasar el fin de semana fuera. ¿Para qué queremos un cierre perimetral entonces?», se preguntó. Y mientras, los ciudadanos expresaron su indignación en las redes sociales, por las que circularon todo tipo de críticas al alcalde y un gran número de «memes» haciendo sátira sobre el tema.

Diputación Dolón critica la «huida» de la gestión en Alcoy

La polémica llegó también a la Diputación, donde Toni Francés es portavoz del grupo socialista. Su homólogo en el PP, Eduardo Dolón, le recriminó que hubiera preferido «huir de Alcoy a su segunda residencia para estar tranquilo, antes que gestionar en primera línea su propio municipio». Dolón consideró que «además de aclarar si se saltó el confinamiento, es importante explicar por qué abandona su municipio justo cuando más falta hace un alcalde al frente del cañón», y le exigió que, si está residiendo en Penàguila, lo justifique.