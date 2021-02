El Partido Popular de Alcoy exige a la concejal de Patrimonio Histórico, Lorena Zamorano, que explique las causas por las que el Ayuntamiento de Alcoy ha perdido una subvención europea de 500.000 euros para recuperar la antigua zona industrial de El Molinar. La portavoz adjunta del PP, Lirios García, insta a Zamorano a que "detalle a los alcoyanos por qué tardó un año y medio en adjudicar las obras". La adjudicación, según insiste García, "se produjo en una fecha en la que los trabajos ya deberían haber finalizado". “Es muy grave que el Ayuntamiento haya perdido una ayuda de 500.000 euros y que la concejal responsable mire hacia otro lado”, recalca la edil.

La concejal del PP reprocha al Gobierno local, del PSOE, la “nefasta planificación” del proyecto. La regidora apunta que Zamorano anunció el proyecto en enero de 2018. Las obras, según las normas de las ayudas europeas convocadas por la Generalitat, debían finalizar en abril de 2019. El proyecto fue adjudicado dos meses después del plazo máximo: junio de 2019. “Lorena Zamorano debe explicar a los alcoyanos por qué no fue capaz de adjudicar el proyecto cuando tocaba y cumplir los plazos marcados para recibir ayudas de Europa porque las consecuencias son aciagas”, manifiesta García.

La Generalitat concedió hasta cuatro prórrogas para finalizar las obras y no perder la subvención: al primer plazo de abril de 2019 se sumaron los de noviembre de 2019 y enero, mayo y noviembre de 2019. "El Ayuntamiento de Alcoy no fue capaz de cumplir el plazo", insiste la edil popular. Un mes después de adjudicar el proyecto a la empresa que presentó la oferta más baja, la compañía alegó problemas de acceso a la zona de obras y de seguridad en los taludes, que además no eran de propiedad municipal. La consecuencia fue la paralización de la obra y un nuevo retraso, lo que ha motivado que el Ayuntamiento intente rescindir el contrato.

“Está bien que el Gobierno quiera pedir daños y perjuicios a la empresa, pero lo primero que debe hacer es explicar cómo puede anunciar un proyecto y no adjudicarlo hasta año y medio después, arriesgándose a perder una cuantiosa subvención, como finalmente ha pasado”, subraya la concejal del PP. A su juicio, la concejal de Patrimonio Histórico “debe asumir la parte que le corresponde por una planificación y una gestión catastrófica”.

García considera “ridículo” que Zamorano afirme que se ha incautado de la garantía de la obra, que asciende a 29.400 euros, “cuando su gestión ha provocado que la ciudad pierda 500.000 euros”. La concejal del PP concluye que lo peor es la situación actual de El Molinar. “Han pasado tres años desde que Zamorano se hizo la foto anunciando un proyecto de gran valor para la ciudad. Solo nos queda esa foto, porque ni tenemos obra, ni salvamos nuestra arqueología industrial de la ruina ni disponemos de la ayuda europea para reiniciar el proyecto”.