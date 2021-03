Una vez ha sido aprobada la Ordenanza de la Peatonalización del centro de Alcoy, el Ayuntamiento responderá una por una las 27 alegaciones presentadas a esta ordenanza, a pesar de que legalmente lo único que se debe hacer es admitirlas o desestimarlas siguiendo criterios técnicos o jurídicos, dependiendo de cada caso, según ha explicado el equipo de gobierno (PSOE).

La Ordenanza de Peatonalización, que ya ha sido aprobada con tan solo 7 votos en contra (el 28%) del total de los 25 concejales de la Corporación Municipal, tuvo un total de 27 alegaciones que fueron tratadas por los técnicos municipales, los cuales aplicando criterios técnicos o jurídicos, aceptaron 3 y desestimaron el resto.

Según la legislación vigente, han indicado los socialistas, cuando se trata de alegaciones a Ordenanzas o el Plan General, "no se responden, simplemente se aceptan o se desestiman". No obstante, una vez ya ha sido aceptada la Ordenanza con la incorporación de 3 alegaciones se responderán todas, una por una, a las 27 alegaciones presentadas." Se trata de 27 alegaciones porque en cada alegación hay que indicar quién la presenta con sus datos y domicilio, y hubo 27 personas físicas o jurídicas que las presentaron". El Síndic de Greuges, según han manifestado desde el PSOE, ya ha sido informado de esta medida.

Las mismas fuentes han recordado que se han incorporado 3 alegaciones a la Ordenanza: equiparar el horario de vísperas de festivos al de los sábados, que el reparto a domicilio con vehículos de movilidad personal pueda llevarse a cabo durante todo el día y que el acceso al parking del Racó pueda realizarse por la plaza de España.

“En breve se enviarán las 27 respuestas técnicas a las alegaciones. Aunque no estamos obligados a ello vamos a facilitarlas porque no queremos que haya ninguna duda y creemos en la transparencia. Como ya he dicho en repetidas ocasiones, no es ningún concejal el que responde ni se aplican criterios políticos, responde el personal técnico que aplica criterios técnicos y jurídicos”, ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Jordi Martínez.

“También hay que indicar que se van a responder una vez se ha aprobado la ordenanza porque había que esperar a saber si se aceptaba con las alegaciones incorporadas o no”, ha concluido el edil.