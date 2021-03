Polémica en Muro por el posible derribo de una pared con obras artísticas en un parque

Entre quienes de una forma más notoria han alertado del riesgo de que desaparezca el mural está la Coordinadora de l’Alcoià-el Comtat pel Valencià, que ha impulsado un manifiesto en su defensa a través de internet. La entidad sostiene que la ampliación del parque o la construcción de otro equipamiento urbano es «perfectamente compatible con la conservación de los murales en su lugar original, sin derribarlos o pretender volverlos a pintar más adelante, en un futuro incierto». Además, hace hincapié en que «se han convertido en un referente y sería un acto de barbarie destruirlos».

El mural comenzó a pintarse en 2015, impulsado por el anterior equipo de gobierno, con la figura de Ovidi Montllor para conmemorar los 20 años de su muerte. Al año siguiente, no obstante, se decidió ampliar la actuación artística para hacer un recorrido por la historia literaria de la lengua catalana, con motivo del 800 aniversario de la muerte de Ramon Llull. Ausiàs March e Isabel de Villena son algunos de los autores clásicos presentes, junto con otros contemporáneos como Joan Valls i Vicent Andrés Estellés. Toda la obra, salvo la pintura de Ovidi Montllor, es del muralista Antonio Espinar.

El Ayuntamiento ha abierto un proceso participativo en la página web municipal, en el que los vecinos pueden votar hasta este sábado día 14. En la encuesta se pregunta de manera explícita si se desea que los murales permanezcan donde están, conservando la pared, o si deberían volver a realizarse en otro lugar. También se formulan diversas cuestiones sobre la reforma del parque.

El alcalde de Muro, Gabriel Tomás, defiende el proceso y asegura que «se hará lo que el pueblo decida», manteniendo la pared si así se desea. A su juicio, la controversia generada es «una politización que no tiene ningún sentido», porque se está actuando con «la máxima transparencia». El primer edil se muestra partidario de que los murales se reproduzcan en otro lugar, porque la pared actual es «una barrera arquitectónica brutal» y «estamos hablando de una inversión de un millón de euros, que no puede estar condicionada por los 20.000 que puede costar» que Antonio Espinar pinte de nuevo su obra. No obstante, reitera que «lo que decida el pueblo se hará», y que en ningún momento se ha dado por sentado que las pinturas vayan a eliminarse.