Alcoy negociará con la UA que algunas optativas de Magisterio Infantil se impartan en la ciudad

La decisión se tomó por acuerdo de los diferentes grupos municipales en la Junta de Portavoces celebrada a primera hora de este martes. La reunión había sido solicitada por el PP, que en los últimos días se ha mostrado muy crítico con la idea de que no haya oferta de 4º curso de Magisterio Infantil en Alcoy, y con el equipo de gobierno por no manifestarse claramente en contra. El portavoz de los populares, Quique Ruiz, mostró su insistencia en «que el Ayuntamiento no se resigne», porque «hay opciones intermedias», como la de ofrecer las asignaturas habitualmente más demandadas por el alumnado, y que previsiblemente tendrían buena acogida también en Alcoy. El edil apeló, en este sentido, a «que se conserve toda la docencia» en la ciudad, y que se puedan culminar los estudios en el campus local.

Los alumnos del campus de Alcoy de la UA buscan poder recibir esas materias en la ciudad. El resto del curso lo componen las prácticas

El alcalde indicó al respecto que «es materialmente imposible ofrecer todos los itinerarios» en Alcoy, pero «entendemos que, si hay una amplia mayoría, se puede plantear» que se mantengan esas optativas. «Lo importante es que tenemos un campus ya consolidado, por el cual la UA está apostando». El equipo de gobierno se posiciona así de manera claramente favorable a que los alumnos de 4º tengan opción de recibir sus clases teóricas en Alcoy, cuando hasta se había mostrado resignado a la no docencia de ese curso, como publicó este periódico ayer. Desde la oposición, PP, Guanyar y Compromís habían afeado su actitud, reclamando un apoyo explícito al alumnado. Los estudiantes, asimismo, tienen previsto reunirse hoy con el edil de Educación, Alberto Belda.

El respaldo a la docencia de la UA en Alcoy vino también por parte del director del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV), Pau Bernabeu, quien tomó este martes posesión de su cargo. Preguntado por este tema, manifestó que «cada universidad tiene sus propios criterios», pero que «es una pena que la UA no amplíe su presencia» en la ciudad. «No consideramos a la UA como una competencia, sino que es un eje vertebrador» y, además, si la institución está presente en Alcoy «crecemos todos, porque hace que crezca la ciudad».

Apuesta por ampliar la UPV

Pau Bernabeu debía haber sido nombrado oficialmente director del campus alcoyano de la UPV en enero, tras ganar las elecciones en noviembre de 2020, pero la situación por la pandemia obligó a posponer el acto hasta ayer. En su primer discurso como máximo responsable del centro académico incidió en las ideas expresadas en su programa en torno al crecimiento del campus en el terreno académico en diferentes aspectos, con la creación de nuevos títulos, la modernización de medios o la expansión por la ciudad.

El responsable recordó que «si el campus de Alcoy crece, lo hace la UPV». En este sentido, aludió a la idea de ampliar las instalaciones universitarias estableciendo dependencias en otros edificios, pero también a intensificar la interacción con el territorio en términos sociales y empresariales. Así, hizo hincapié en que «nuestro campus es un elemento integrado en nuestra sociedad», y que «tenemos la suerte de estar enclavados en un territorio industrial», con el que hay una «retroalimentación del conocimiento».

El director saliente, Juan Ignacio Torregrosa, señaló por su parte «mi apoyo, lealtad y saber hacer» a Bernabeu. «La relación con el Ayuntamiento de Alcoy es una maravilla, y estoy convencido de que así seguirá siendo», dijo.