Sant Antoni de Alcoy se queda sin «paelleros»

El edil asegura que pese a la prohibición de realizar fuego, «había gente que no hacía caso y utilizaba los ‘paelleros’», lo que suponía «un riesgo que no nos podíamos permitir». Un incendio forestal, insiste, «puede tener un alto coste tanto a nivel medioambiental como humano» y la solución pasa por «eliminar cualquier riesgo».

La medida está siendo criticada por numerosos vecinos de la ciudad a través de las redes sociales. No obstante, «aunque sea una actuación poco popular, es muy necesaria por seguridad», apunta el responsable del departamento de Transición Ecológica, quien insiste en que la zona recreativa se mantiene y «todo el que lo desee puede subir a comer », la única diferencia es que «la gente se tendrá que acostumbrar a ir a las montañas con la comida ya preparada».

La tendencia a corto plazo es que desaparezcan los tradicionales «paelleros» de los parajes naturales, ya que pueden ser el origen de incendios forestales. «En la Font Roja hace años que no hay ninguno, en el parque natural de Mariola creo que tampoco quedan y en Cocentaina, si no me equivoco, queda alguno en la zona de Sant Cristòfol», detalla el edil, al tiempo que recuerda que «los del Preventorio pertenecen a la Fundación Mariola-La Asunción, pero también están clausurados porque tampoco cumplen la normativa».

Con todo, Jordi Silvestre entiende el malestar de algunos vecinos, ya que «tenemos mucha cultura de salir al campo a asar», pero, insiste, «es un riesgo que no podemos asumir».