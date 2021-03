El Ayuntamiento de Alcoy tiene preparado el dispositivo para hacer el seguimiento del posible temporal para este puente y actuar en caso de necesidad. Hay que indicar que según las previsiones únicamente nevará a partir de los 800 metros y por tanto la nieve no afectará el casco urbano. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat no ha decretado ningún nivel de emergencia ni preemergencia.

Recordamos que el Ayuntamiento de Alcoy tiene aprobado el Plan Territorial Municipal frente Emergencias que establece como actuar en los casos de emergencia en todos sus niveles o preemergencia. En este caso a pesar de que no se llega a estos niveles se seguirán las directrices marcadas. También es importante recordar que el personal técnico del departamento de Protección Civil ha elaborado un protocolo específico para actuar en caso de nevada.

Los departamentos implicados en estos casos como son Medio Ambiente, IGS (Inspección General de Servicios), Policía y Protección Civil estarán coordinados durante estos días para hacer el seguimiento y llevar a cabo las actuaciones necesarias. Igualmente hay que señalar que Cruz Roja, tiene preparado el dispositivo de emergencia en el albergue para la gente sin hogar.

«Tenemos el dispositivo preparado para operar en caso de que sea necesario, hay que prevenir una posible actuación aunque las previsiones no marcan nieve en el casco urbano», indica el concejal de Protección Civil, Jordi Silvestre, quien destaca que «Es beneficioso que la posible nevada sea en días no laborables, puesto que la movilidad es menor porque no tiene que haber desplazamientos ni para ir a trabajar ni a los centros educativos».