El álbum de fotos de la pandemia

Supermercados, calles principales, farmacias, Iglesias, tanatorios, puntos clave, etc; han sido algunos de los lugares a los que Paco ha acudido a lo largo de estos 365 días insólitos para capturar imágenes únicas.

El fotógrafo ibense, Paco Gil asegura que «la fotografía es la pasión de mi vida y vi en este giro de 360 grados que nos había dado la vida la oportunidad de disfrutar haciendo lo que más me gusta a pesar de la tristeza de las circunstancias y los momentos tan difíciles por lo que estamos pasando». Asegura que «no quería incomodar a nadie con la cámara ni acudir a sitios a los que no pudiera, por lo que en todo momento he ido solicitado permisos y por supuesto el primero con el que conté fue con el de la Policía Local y el Ayuntamiento para poder recorrer las calles en momentos que por normativa no podíamos». En este proceso de solicitudes indica que «me hubiera gustado acudir a lugares como el Centro de Salud o la Guardia Civil, pero he sabido aceptar que hay espacios o momentos en los que la cámara no podía estar presente».

Sensaciones detrás del objetivo

«No he sentido miedo en ningún momento ni tampoco he tenido altercados con gente por estar en la calle cuando en realidad nadie podía salir, es más, si le he pedido a alguien que posara para la foto se han brindado a hacerlo sin problema». En cuanto a imágenes más impactantes destaca «las tomadas en el tanatorio y también aquellas que representan momentos únicos como el día del Avís sin fiesta en las calles o las principales avenidas que estamos acostumbrados a que sean un hervidero de vehículos y estaban completamente vacías».

Describe la experiencia como «un verdadero privilegio y sobre todo un alivio personal, me ha servido para despejarme y ser parte de momentos para la historia de Ibi que de otra forma no hubiera vivido, al menos en primera línea como he podido hacerlo».

Con las centenares de fotos tomadas «queda mucho trabajo a puerta cerrada para elegir las más representativas, alrededor de 70 que serán las que compondrán el libro que quiero realizar para que quede como pieza documental para la historia y que en un futuro servirá para contar lo que está significando la pandemia en Ibi».