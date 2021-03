Alcoy aprueba pedir al Ministerio la cesión de la antigua travesía N-340

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy aprobó ayer solicitar al Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana la cesión de la antigua travesía de la N-340. El acuerdo, con los votos favorables del PSOE y del PP y la abstención del resto de formaciones políticas, es el paso previo para que el Gobierno Central transfiera la titularidad de la carretera y, tal y como ya avanzó este diario, lleva implícito el compromiso de financiación de la rotonda de acceso norte a la ciudad. La cesión de la travesía es un tema que viene de lejos, justo desde que en 2009 se inauguró el tramo de autovía a su paso por Alcoy. Ya en aquel momento, como es habitual en estos casos, el Ministerio de Fomento ofreció al Ayuntamiento la cesión de la antigua travesía de la carretera N-340, en una operación que nunca se ha llegado a consumar debido a que no venía acompañada de la correspondiente compensación económica para las arcas municipales. El tiempo ha ido pasando sin que ambas partes alcancen un acuerdo, hasta que en enero de 2019, coincidiendo con la necesidad de construir la rotonda de acceso norte a la ciudad el alcalde, Toni Francés, volvió a poner el asunto sobre la mesa. En aquel momento, tal y como recogió INFORMACIÓN, el primer edil aseguró que habían iniciado las negociaciones oportunas para que el Ministerio asumiera la actuación a cambio de la cesión de la travesía, explicando que «el presupuesto de la rotonda es muy similar al que nos tendría que transferir Fomento a cambio de la cesión». Después de dos años, recientemente Francés anunciaba el compromiso del Gobierno Central de financiar las obras y que, por consiguiente, el Ayuntamiento tenía previsto solicitar la cesión de la antigua carretera. Dicho proceso arrancó ayer con la aprobación del pleno municipal con los votos favorables del PSOE y del PP, y la abstención del resto de las formaciones políticas. En general, los grupos de la oposición coincidieron en que se trata de «un acuerdo importante para la ciudad», pero plantearon dudas acerca de que el compromiso del Ministerio no figure en el acuerdo, ya que ello supone «dar un cheque en blanco» al Gobierno Central, según apuntó el portavoz de Compromís, Màrius Ivorra. «Solo tenemos la garantía de la palabra del alcalde», manifestó el portavoz del PP, Quique Ruiz, quien insistió en que «hoy tendríamos que tener un acuerdo por escrito». En la misma línea, la portavoz de Ciudadanos, Rosa García, expresó que «aceptar una cesión en las condiciones en que se está haciendo es una gran responsabilidad», aunque «nos congratulamos por el acuerdo alcanzado». También Pablo González, edil de Guanyar, mostró sus dudas al respecto, asegurando que «tenemos la sensación de que se hace y deshace sin planificar». Desde Podem, Cristian Santiago aplaudió el acuerdo, aunque «la compensación económica no es la que nos gustaría» y manifestó que «lo importante ahora es que se haga un buen uso de este tramo». En respuesta a las cuestiones planteadas, el alcalde volvió a recordar que «es un acuerdo importante para la ciudad que afecta a numerosos aspectos», así como que llega después de «más de diez años de negociaciones». «No es una sorpresa. Nosotros ya dijimos en su momento que si el Gobierno se comprometía a financiar la rotonda de acceso norte aceptaríamos la N-340», pero no figura en el acuerdo de cesión «porque desde hace años el Ministerio no acepta cesiones a cambio de compensaciones. Y aún así lo hemos conseguido», insistió Francés. El primer edil, asimismo, apuntó que el Gobierno no solo financiará los más de 900.000 euros que costará la rotonda, sino que «el año pasado asumió los más de 600.000 euros que costó solucionar los problemas de estabilidad de la Vaguada sin ser competencia suya», por lo tanto «la inversión total estará cerca del millón y medio de euros», recalcó. Otra de las críticas de la oposición fue la «urgencia» a la hora de celebrar el pleno, máxime cuando la próxima semana debería celebrarse uno ordinario, según recordó Ivorra. A ello, Toni Francés respondió en que «se debe a la urgencia de ejecutar la rotonda» y todas las semanas que se puedan adelantar «también lo son». Pero no solo por eso, el gobierno municipal tiene previsto acogerse a ayudas europeas para poner en marcha otros proyectos, y para ello necesitan iniciar los trámites cuanto antes.

Podem pide una solución a la zona de paso de la N-340 desde Sant Pancraç

El portavoz de Podem en el Ayuntamiento de Alcoy, Cristian Santiago, ha trasladado al pleno la propuesta de los vecinos de la calle Sant Pancraç para dar solución a los problemas de paso en el tramo de la N-340. Para poder cruzar la carretera desde dicha calle «los viandantes no disponen de una zona segura», por ello, tras conocer que la antigua travesía pasará a ser de titularidad municipal «hemos solicitado al gobierno local la instalación de semáforos que faciliten el paso y que eviten posibles situaciones conflictivas y de riesgo». La propuesta, según Santiago, «ha sido aceptada» y el ejecutivo local «ya está trabajando en ella», por lo que «nos sentimos satisfechos de haber sido una vez más una herramienta útil».