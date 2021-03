Cultura ordena restituir una fuente protegida de Agres en su lugar original

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha ordenado restituir en su emplazamiento y con sus características originales una fuente del siglo XIX en Agres, protegida como Bien de Relevancia Local (BRL) y sobre la que se había comenzado a realizar unas obras. El organismo autonómico ha instado al Ayuntamiento a paralizar de inmediato los trabajos, al haberse iniciado sin que se haya abierto un expediente ni la decisión haya pasado por pleno, trámites preceptivos al tratarse de un elemento catalogado.

La decisión de la conselleria responde a la denuncia realizada el miércoles por la entidad valenciana Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, tras tener conocimiento de los hechos esa misma mañana a través de las quejas expresadas por vecinos de Agres en las redes sociales. El elemento en cuestión es la Font del Raval, adosada a la fachada de una casa en una pequeña plazoleta en la parte alta del casco urbano, de camino hacia el santuario. Construida en 1876, se encuentra protegida bajo la figura de BRL, de manera conjunta con el resto de fuentes de la población.

La fuente fue arrancada de su emplazamiento. Pese al temor inicial de que hubiera sido derruida, posteriormente sus distintas partes han vuelto a colocarse en el lugar, aunque sin ensamblarse de nuevo de manera que quede reinstalada tal y como estaba, que es lo que exige Cultura. Las muestras de la actuación son muy evidentes. La conselleria pide al Ayuntamiento que le remita un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo para reponer la fuente en su estado original, y le recuerda que si no tomara medidas para reparar la fuente lo haría de oficio el organismo autonómico.

El grupo municipal de Junts per Agres-Compromís ha presentado dos instancias al Ayuntamiento pidiendo la paralización de los trabajos y la reposición de la fuente, así como el proyecto que, según argumenta el portavoz de la formación, Josep Manel Francés, debería haberse realizado, sin obtener respuesta hasta ahora. El edil recalca que «el patrimonio es prioritario» y que si, en todo caso, la intención era desplazar la fuente para facilitar el tráfico, «las fuentes no molestan; en todo caso lo hacen los coches». También expresa su temor de que esto pueda comportar sanciones para el Ayuntamiento, las cuales «pagaríamos todos los vecinos de Agres», y denuncia que las obras no se han parado.