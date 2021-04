La oposición sale a la carga: la peatonalización del centro de Alcoy «persigue» a los vecinos

La peatonalización del centro sigue cosechando recelos. En esta ocasión los grupos políticos de la oposición han manifestado algunos de los puntos débiles que esta reordenación del tráfico tiene bajo su punto de vista tanto para lo vecinos como para los comerciales. El grupo Popular solicita que se revisen los permisos de carga y descarga ya que piensan que la negativa del Ayuntamiento en su concesión, bloquea la actividad de las empresas distribuidoras a los comercios de la zona. Por otra parte Compromís pide maximizar los aparcamientos ya que una vez más la ordenanza penaliza a lo vecinos del centro, y propone como solución, realizar zonas en las que éstos tengan un porcentaje fijo y el restante sea para vehículos de rotación.

La falta de aparcamiento y las trabas que la normativa pone a la actividad comercial son dos de los puntos débiles que Partido Popular y Compromís han sacado a la luz tras la activación de la peatonalización el pasado 29 de marzo. Según la edil de Compromís Alcoy, Elisa Guillem, «la nueva ordenanza se trata de un tipo de persecución para los vecinos del barrio, puesto que si lo que se pretendía era evitar contaminación, el ideal tiene que ser que los vehículos no se movilicen, no entendemos como por ejemplo el Ayuntamiento obligará a los vecinos a mover el coche cada día. Por otro lado, hablamos de un barrio donde predominan las casas antiguas, y por tanto sin aparcamiento propio; si los vecinos no pueden aparcar en los pocos parkings que hay no se sabe qué van a poder hacer y cómo se va a solucionar».

Guillem asegura que «la ordenanza de aparcamiento limitado para la ciudad que propone el gobierno municipal de Alcoy obliga a elegir entre zonas para visitantes y zonas libres. La problemática surge en este barrio porque hay muchas personas que no tienen parking propio y tienen que buscar aparcamiento lejos pues en las zonas reguladas los vehículos solo pueden permanecer 60 minutos». Ante este problema, este grupo de la oposición propone hacer parkings donde un porcentaje sea para los vecinos y el otro para coches de rotación, una propuesta a la que el gobierno ha respondido que «el programa informático no puede discriminar, puesto que no es perfecto y tiene algunas carencias, algo que nos sorprende viniendo de un gobierno que saca pecho de ser una smart city ejemplar», sentencia Guillem.

Por su parte el PP, exige al equipo de Toni Francés que revise de urgencia las autorizaciones para carga y descarga en la zona peatonal ya que el Ayuntamiento está denegando permisos a empresas locales que necesitan hacer uso de las zonas de carga y descarga para suministrar sus productos a domicilios y establecimientos ubicados en el Centro de la ciudad.

Trabas a la actividad económica

El portavoz del PP, Enrique Ruiz, advierte que muchas empresas han alertado que el Ayuntamiento les ha denegado el permiso para poder acceder a las zonas de carga y descarga del área de prioridad peatonal. Ruiz resalta que el Ayuntamiento ha contestado a la solicitud de permisos indicando que no cumplen los requisitos exigidos para su autorización según la Ordenanza de Peatonalización de Alcoy, por lo que no se puede autorizar.

Ruiz exige al Gobierno que revise la ordenanza para no bloquear la actividad económica de empresas distribuidoras o de reparto. El portavoz del PP recalca que «desde hace meses nuestro grupo viene diciendo que la ordenanza estaba muy verde como para ser aprobada». Señala además que «esta problemática puede desencadenar problemas graves para autónomos y pequeñas empresas de todo Alcoy que realizan suministros al centro y a los que se les ha denegado el permiso permanente para la carga y descarga, la solución no puede ser que tengan que pedir permiso cada vez que vengan a trabajar al centro, hay que buscar una alternativa que sume y beneficie a la actividad comercial y no que se convierta en un lastre para las empresas y comercios que dan vida al caso urbano».

Ambas posturas se suman a la cantidad de comentarios tanto a favor como en contra que circulan por la ciudad ante la llegada de la peatonalización que pretende dar vida al centro pero que según la oposición «tiene que trabajarse para que sea beneficiosa para todos y no un lastre».