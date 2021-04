El TSJCV desbloquea la construcción del puente de Serelles en Alcoy tras dos años

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Alcoy y ha desbloqueado la construcción del puente de Serelles. El alto tribunal valenciano considera «justificada» la «baja temeraria» de la oferta ganadora para redactar el proyecto y permite al consistorio reanudar el proceso de adjudicación de las obras, al tiempo que condena a la empresa demandante a pagar las costas procesales.

Tal y como se ha venido informando, una de las empresas que concurrió en su momento a la redacción del proyecto del puente de Serelles presentó un recurso contra la adjudicación del contrato a otra firma, que fue estimado por el juzgado. En el mismo fallo se instaba al Ayuntamiento a adjudicar el contrato a la empresa demandante.

Esta sentencia fue recurrida por la administración local que, a falta de una resolución definitiva, puso en marcha el proceso para licitar y adjudicar las obras. La reacción de la empresa fue inmediata, solicitando como medida cautelar la suspensión de la licitación de los trabajos, lo cual fue refrendado por el mismo juzgado.

El Ayuntamiento volvió a recurrir, con lo que todo el proceso quedó paralizado hasta que por parte del TSJ hubiera una resolución definitiva a este respecto.

Dicha resolución ha llegado ahora y es favorable para el Ayuntamiento, pues el alto tribunal valenciano considera «justificada» la «baja temeraria», tal y como recogen los informes municipales, y por tanto, excluye a la empresa demandante.

La sentencia del TSJ revoca y anula la primera e impone a la firma en cuestión el pago de las costas procesales. Asimismo, supone el desbloqueo del proyecto, por lo que el Ayuntamiento ahora podrá seguir con el proceso de adjudicación de las obras, que estaba a punto de llevarse a cabo cuando el juzgado dictó la suspensión cautelar.

La concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, ha explicado que «es responsabilidad de este gobierno no dilatar más la situación, cumplir con la legalidad y también hacer una urbanización digna para los vecinos que no tienen la culpa de este proyecto ruinoso propiciado por el Partido Popular». Por ello, pese a que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, «vamos a continuar con el procedimiento de adjudicación de las obras, porque los vecinos no pueden esperar más a tener esta infraestructura» y porque, ha insistido, «el desarrollo de proyectos en esta ciudad no puede quedar supeditado a la voluntad de dilación de un licitador».

Proyecto urbanístico fallido

El puente de Serelles forma parte de un proyecto urbanístico impulsado en 2007 por el entonces gobierno del PP y que tuvo un notable rechazo social. Consistía en una urbanización de viviendas unifamiliares y adosadas que se tenían que ejecutar en dos fases, pero cuya segunda actuación no llegó a comenzar por cuestiones medioambientales. Tras la quiebra de la promotora, Luxender, resultaron terminadas 47 casas, mientras decenas de viviendas quedaron a medias.

El Ayuntamiento, ya bajo el gobierno del PSOE, retiró a la promotora la condición de agente urbanizador e incautó el aval de 3,7 millones de euros que había depositado, con el objetivo de construir el puente que mejorará la conexión entre la zona construida y el casco urbano. Por tanto, dicha infraestructura no supondrá un gasto para las arcas municipales.