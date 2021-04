Una concentración conmemorará el Orgullo LGTBI en Alcoy en mayo

Así, Pla ha señalado que se prevé celebrar una mesa redonda sobre la situación del colectivo LGTBI en el mundo laboral, que se llevaría a cabo de manera presencial o telemática en función de la situación sanitaria. También se prepara la realización de mociones en ayuntamientos de l'Alcoià y El Comtat, así como que la bandera LGTBI sea colgada de la fachada de las casas consistoriales, a través de la Mancomunidad homónima y de la de El Xarpolar, a las que pertenecen la práctica totalidad de los municipios de estas comarcas. Asimismo, Ponts d'Igualtat se sumará a actividades culturales que se realizarán en Ibi y Onil por esas fechas, las cuales todavía no están detalladas. También se espera llevar a cabo una presentación en Alcoy del Servicio Orienta de asesoramiento al colectivo, que la Generalitat presta en Alicante.

El arranque de los actos, no obstante, tendrá lugar el 28 de abril en Cocentaina con la inauguración de la exposición Dones inconsumibles, de la artista María Penalva Leal. Javier Sansalvador, delegado del colectivo en El Comtat, ha destacado que con esta muestra la autora reivindica que la mujer no es un objeto o que su vida debe estar enfocada únicamente a tener hijos. Por otra parte, el responsable ha citado también las actividades de concienciación que la asociación ha realizado recientemente en centros escolares, concretamente en el instituto Cotes Baixes de Alcoy y Profesor Manuel Broseta de Banyeres.

El presidente de Ponts d'Igualtat ha comentado que "no es el Orgullo que nos hubiera gustado, pero debemos ser conscientes de la situación que tenemos". Al mismo tiempo, ha lamentado no tener un contacto fluido con la concejalía de Igualdad de Alcoy. En este sentido, Pla ha criticado que "al colectivo LGTBI no se le puede silenciar", y ha insistido en la falta de comunicación con la citada área.

A la presentación de estos actos también ha acudido el activista LGTBI Juan David Santiago, técnico del Secretariado de Promoción Cultural y Lingüística de la Universidad de Alicante (UA) y organizador de la celebración del Orgullo en Alicante en sus inicios, quien ha insistido en que actos como estos son "una reivindicación ciudadana, el instrumento para visibilizar la lucha diaria" que cada persona hace. Además, ha recordado que "la igualdad legal no es igualdad real" y que "la sociedad sigue jugando con los roles binaristas" y "a quien se salga, se le estigmatiza", a la vez que ha alertado de que "se están aupando viejos discursos" en el ámbito político para "seguir violentando y agrediendo" al colectivo.